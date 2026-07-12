Francia y España no solo jugarán una semifinal del Mundial 2026. También protagonizarán uno de los partidos más caros del fútbol actual. El duelo de este martes alcanza un valor de mercado conjunto de 2.740 millones de euros, según las cifras de Transfermarkt.

La ventaja económica es para Francia. El equipo dirigido por Didier Deschamps suma 1.520 millones de euros, la cifra más alta entre todas las selecciones del mundo. España, por su parte, llega a 1.220 millones y ocupa el tercer lugar en ese ranking. Entre ambas aparece Inglaterra, también semifinalista, con 1.360 millones.

El cuadro lo completa Argentina, con un valor de mercado de 807,5 millones de euros.

Un partido lleno de estrellas

La semifinal entre Francia y España tendrá a cuatro de los cinco jugadores más valiosos del torneo. Lamine Yamal lidera la lista con 200 millones de euros, igualado con el noruego Erling Haaland.

Detrás aparecen Kylian Mbappé, con 180 millones, y dos nombres valorados en 150 millones: Michael Olise y Pedri González. Es decir, el partido reunirá talento joven, figuras ya consolidadas y futbolistas que pueden cambiar una eliminatoria en una sola jugada.

En total, habrá siete jugadores con valor de 100 millones de euros o más. España cuenta con Lamine Yamal y Pedri. Francia presenta una lista más amplia: Mbappé, Olise, Desiré Doué, William Saliba y Ousmane Dembélé.

Francia tiene más fondo de armario

La diferencia entre ambas selecciones se nota en la cantidad de futbolistas de alto valor. Francia tiene 15 jugadores tasados en 50 millones de euros o más. España tiene siete.

En el caso español, además de Lamine Yamal y Pedri, aparecen Pau Cubarsí, Martín Zubimendi, Dani Olmo, Marc Cucurella, Rodrigo Hernández y Ferran Torres. La lista muestra una selección con mucho talento en el centro del campo y piezas importantes en defensa.

Francia, en cambio, ofrece una nómina más profunda. A Mbappé, Olise, Doué, Saliba y Dembélé se suman Rayan Cherki, Warren Zaire-Emery, Dayot Upamecano, Bradley Barcola, Aurelien Tchouameni, Jules Koundé, Manu Koné y Marcus Thuram, entre otros.

El mediocampo español equilibra la balanza

Por líneas, España supera a Francia en la portería y el mediocampo. Los tres guardametas españoles suman 97 millones de euros, frente a los 57 millones de los franceses. Joan García, David Raya y Unai Simón elevan el valor de una zona donde Francia tiene a Mike Maignan como titular.

En el centro del campo, España también aparece por delante. La Roja alcanza 420 millones de euros, contra los 312 millones de Francia. Ahí pesan nombres como Pedri, Zubimendi, Dani Olmo, Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Gavi y Mikel Merino.

Pero la gran diferencia está arriba. El ataque francés está valorado en 750 millones de euros. El español llega a 417,8 millones. Aunque España tiene al jugador más caro del partido, Lamine Yamal, Francia cuenta con una ofensiva más extensa, con Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué, Thuram y Mateta.

Una semifinal que vale más que sus cifras

El valor de mercado no gana partidos, pero sí explica la dimensión del cruce. Francia y España llegan a Dallas con planteles de élite, estilos distintos y futbolistas capaces de marcar una era.

Para Francia, la profundidad ofensiva es su gran arma. Para España, el control del mediocampo y la explosión de Lamine Yamal pueden ser la llave. En una semifinal así, los millones sirven para medir el tamaño del espectáculo. Pero cuando ruede la pelota, todo dependerá de quién juegue mejor los detalles.