El Francia-España de este martes en Dallas no llega solo cargado de nombres. También llega sostenido por números que explican por qué esta semifinal del Mundial 2026 se siente tan pareja, tan peligrosa y tan difícil de predecir. Hay defensas que casi no conceden, delanteros en racha y dos selecciones que han llegado al tramo final con autoridad.

Francia aparece con pleno de victorias. España, con cinco triunfos consecutivos desde su empate inicial ante Cabo Verde. Una llega con Kylian Mbappé en estado de amenaza permanente. La otra, con una estructura cada vez más sólida y con antecedentes recientes favorables contra el conjunto francés.

Francia no concede casi nada

El dato defensivo más fuerte de Francia es contundente: no permitió ningún remate entre los tres palos en sus dos últimos partidos. Ni Paraguay en octavos ni Marruecos en cuartos lograron exigir directamente a Mike Maignan.

Eso habla de una selección compacta, física y muy difícil de romper. Francia no solo gana por talento ofensivo. También ha construido una muralla que protege bien el área y reduce al mínimo los errores.

Maignan, además, llega con cuatro partidos seguidos sin recibir goles. En todo el Mundial apenas encajó dos tantos, ambos en la fase de grupos, ante Senegal y Noruega.

España también tiene su propio muro. Unai Simón solo ha recibido un gol en el torneo. Es el portero con menos tantos en contra en esta edición y ha dejado su arco en cero en cinco de los seis partidos.

Dos equipos en racha

Francia ha ganado sus seis partidos del Mundial. Superó a Senegal, Irak, Noruega, Suecia, Paraguay y Marruecos. La selección de Didier Deschamps llega perfecta, con autoridad y sin necesidad de sufrir demasiado en las eliminatorias.

España también llega lanzada. Después del empate 0-0 ante Cabo Verde el 15 de junio, ganó cinco partidos consecutivos. Lo hizo sin prórrogas ni penaltis, una señal clara de control competitivo.

Además, Luis de la Fuente tiene un dato que juega a favor de La Roja: enfrentó dos veces a Francia y ganó las dos. Ambos triunfos dieron acceso a finales. España se impuso 2-1 en la Eurocopa 2024 y 5-4 en la Liga de Naciones 2025.

Mbappé y Lamine, dos amenazas distintas

Mbappé llega como el gran foco ofensivo de Francia. En sus últimos 16 partidos con la selección ha participado directamente en 24 goles: 16 tantos y 8 asistencias. Esa cifra resume su impacto. Cuando Francia acelera, casi siempre aparece él.

España ya sabe lo que significa enfrentarlo. También sabe que contenerlo durante 90 minutos exige concentración absoluta. Un solo espacio puede ser suficiente.

Del lado español, la expectativa pasa por Lamine Yamal. El extremo suma tres goles en dos partidos contra Francia. Ese antecedente pesa, aunque todavía se espera su mejor versión en este Mundial.

Lamine no necesita dominar todo el partido para cambiarlo. Le basta una conducción, una diagonal o un remate desde fuera para alterar una semifinal.

Oyarzabal y Olise, los otros datos que importan

Mikel Oyarzabal también llega con números enormes en la era De la Fuente. Ha intervenido directamente en 25 goles de España en los últimos 17 partidos: 16 como goleador y 9 como asistente.

Es un dato menos ruidoso que el de Mbappé, pero igual de valioso. Oyarzabal suele aparecer donde el equipo lo necesita. Puede definir, asistir y sostener presión sin perder orden.

En Francia, Michael Olise añade otra amenaza. Entre el Bayern Múnich y la selección francesa, suma 39 asistencias y 27 goles esta temporada. Es decir, no solo acompaña a Mbappé. También puede decidir por su cuenta.

Una semifinal de detalles

España y Francia llegan con el mismo número de remates en este Mundial: 110 cada una. La diferencia está en la precisión. Francia ha colocado 47 entre los tres palos, mientras España suma 40.

El dato confirma que el partido puede resolverse por eficacia. No habrá margen para desperdiciar ocasiones. Tampoco para regalar pérdidas cerca del área.

Francia-España será una semifinal de estrellas, sí. Pero también será una semifinal de paciencia, orden y mínimos detalles. Dos selecciones llegan fuertes, con argumentos reales y con números que justifican su presencia en Dallas.

Cuando el balón ruede, las estadísticas quedarán atrás. Pero hasta entonces, dejan una cosa clara: este cruce tiene pinta de final anticipada.