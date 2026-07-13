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De La Rose, Ryan Castro – LA MONDA (Video Oficial)

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Foto via YouTube

El video oficial de “LA MONDA”, de De La Rose y Ryan Castro, llega con una energía callejera, atrevida y bien pegajosa, de esas que no están tratando de portarse bien. La colaboración junta el tono sensual de De La Rose con el flow directo de Ryan Castro, creando un tema que se mueve entre el coqueteo, la actitud y la fiesta. En “LA MONDA”, el ritmo manda desde el principio, pero la gracia está en cómo ambos artistas se reparten el mood sin sentirse montados uno encima del otro. Visualmente, el video oficial acompaña esa vibra urbana con presencia, movimiento y una estética pensada para que la canción se sienta todavía más grande. De La Rose y Ryan Castro saben jugar con ese balance entre lo provocador y lo catchy, justo donde muchas canciones terminan prendiendo en redes. Vale la pena ver el video oficial de “LA MONDA” porque trae flow, picardía y una colaboración con sabor urbano lista para repetirse.

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