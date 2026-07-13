l cineasta mexicano David Pablos regresará al Festival de Venecia con un nuevo papel. Un año después de ganar en la sección Horizontes con su película “En el camino”, el director formará parte del jurado internacional de esa misma categoría, dedicada a las nuevas búsquedas estéticas y narrativas del cine contemporáneo.

La organización del festival anunció este lunes la integración del jurado de Horizontes, considerada la segunda sección en importancia del certamen. La 83ª edición de la Mostra de Venecia se celebrará del 2 al 12 de septiembre en el Lido de Venecia, bajo la dirección de Alberto Barbera.

Un regreso con peso simbólico

La presencia de David Pablos en el jurado tiene una lectura especial. El cineasta mexicano no llega como invitado casual, sino como ganador reciente de la misma sección.

En 2025, “En el camino” obtuvo el premio a Mejor Película en Horizontes. La cinta, de temática homosexual, fue reconocida por su mirada sobre el deseo, la masculinidad y los vínculos afectivos en un entorno marcado por códigos duros. Ese triunfo colocó a Pablos en una posición destacada dentro del cine latinoamericano reciente.

Ahora, su regreso como jurado confirma el reconocimiento internacional a su trabajo y a la fuerza del cine mexicano dentro de los grandes festivales.

Un jurado internacional

Además de Pablos, el jurado de Horizontes estará integrado por el distribuidor estadounidense Peter Becker, la directora hongkonesa Elizabeth Lo, la actriz italiana Barbara Ronchi y la cineasta francesa Valérie Donzelli, quien presidirá el grupo.

La sección Horizontes suele funcionar como una vitrina para propuestas más arriesgadas o renovadoras. Allí se premian películas que buscan nuevas formas de contar historias, muchas veces alejadas del circuito más comercial.

Para el cine latinoamericano, ese espacio puede ser clave. No solo da visibilidad a directores emergentes o de autor, también permite que relatos locales entren en conversación con públicos y críticos internacionales.

Latinoamérica también en cortos

El festival ya anunció la lista de trece cortometrajes que competirán en Horizontes. Entre ellos figuran el colombiano “Los Poderos”, de Salim Jaller, y el chileno “Una fortaleza”, de Alba Gaviraghi.

Esa presencia refuerza el lugar de América Latina en una edición que todavía espera revelar su selección oficial completa. La lista de películas que competirán por el León de Oro aún no ha sido anunciada.

Venecia también confirmó que George Clooney recibirá este año el León de Oro a la trayectoria. El reconocimiento será entregado durante la 83ª edición del festival, que vuelve a reunir cine de autor, grandes nombres internacionales y nuevas voces de la industria.

Para David Pablos, el regreso a Venecia marca otro paso en una carrera cada vez más visible fuera de México. Pasar de premiado a jurado en solo un año no es un detalle menor. Es una señal clara de que su cine ya forma parte de una conversación internacional más amplia.