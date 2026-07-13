Edmundo González Urrutia afirmó este lunes en España que el mayor desafío para reconstruir Venezuela será recuperar las instituciones y, sobre todo, la confianza entre los ciudadanos. El excandidato presidencial venezolano recibió en el Senado español el XXXIV Premio de Convivencia, concedido por la Fundación Profesor Manuel Broseta a González y a María Corina Machado por su lucha democrática.

Machado, premio nobel de la Paz, no asistió al acto. Envió un discurso que fue leído durante la ceremonia. Ambos dirigentes lamentaron la tragedia causada por los recientes terremotos en Venezuela, criticaron la respuesta de las autoridades chavistas y agradecieron el apoyo internacional.

Un premio con sentido político

González, exiliado en España desde 2024, dijo que recibía el reconocimiento con “un profundo sentido del deber”. También señaló que el premio no le pertenece solo a él ni a Machado, sino a millones de venezolanos que han resistido años de crisis política, represión y ruptura institucional.

“Asumo la responsabilidad de seguir trabajando por una Venezuela donde el poder vuelva a entenderse como un servicio”, expresó durante su intervención.

El opositor defendió una idea central: la convivencia no es una palabra decorativa. Para él, significa entender que la dignidad humana está por encima del poder, que la libertad pertenece a todos y que las sociedades solo pueden sostenerse cuando resuelven sus diferencias desde el respeto, la justicia y las instituciones.

Reconstruir la confianza

González advirtió que el daño más profundo en Venezuela no ha sido únicamente el deterioro del Estado. A su juicio, también se rompió el vínculo que une a una sociedad.

“Una nación deja de reconocerse como una comunidad cuando sus ciudadanos dejan de confiar los unos en los otros”, subrayó.

Por eso, insistió en que reconstruir Venezuela exigirá algo más que cambiar autoridades o recuperar edificios públicos. Hará falta restaurar la confianza pública, fortalecer la justicia y lograr que cada venezolano vuelva a sentirse parte de un mismo proyecto nacional.

Preguntado por la prensa sobre si desea regresar a Venezuela, respondió con una sola palabra: “¡Siempre!”.

Machado denuncia frustración y rabia

María Corina Machado, ausente en la ceremonia, envió un discurso en el que elogió la trayectoria del profesor Manuel Broseta, asesinado por ETA en 1992. También explicó que no pudo asistir por las dificultades que siguen acompañando la lucha venezolana por la libertad y la democracia.

La dirigente opositora habló de la frustración y la rabia que provocan las consecuencias de los terremotos en Venezuela. Según Machado, el país enfrenta ahora una catástrofe natural después de años de daños causados por un régimen que calificó de tiránico y criminal.

También valoró el apoyo internacional y destacó las ganas de los venezolanos de seguir viviendo juntos. Para ella, la libertad, la democracia y la derrota de la opresión siguen siendo tareas urgentes.

España pide elecciones libres

El presidente del Senado español, Pedro Rollán, clausuró el acto y se dirigió a González como “presidente electo”. También reclamó elecciones libres, transparentes y justas en Venezuela, con un calendario electoral claro y conocido por todos.

Rollán afirmó que González y Machado representan la esperanza democrática de millones de venezolanos. Además, pidió que ambos puedan regresar al país, junto con los millones de exiliados que han salido en los últimos años.

El Premio de Convivencia ha reconocido en ediciones anteriores a figuras como Mijaíl Gorbachov, Juan Manuel Santos, Malala Yousafzai y Jacques Delors. Este año, el galardón coloca el caso venezolano en el centro de una conversación más amplia: cómo reconstruir una nación después de años de fractura política, pérdida institucional y desconfianza social.