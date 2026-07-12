El senador republicano Lindsey Graham, una de las figuras más influyentes del conservadurismo estadounidense y aliado cercano del presidente Donald Trump, murió el sábado a los 71 años tras una enfermedad breve y repentina, según confirmó su oficina.

La noticia fue divulgada este domingo a través de un comunicado publicado en la red social X. En el mensaje, la oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur indicó que Graham falleció en la noche del sábado 11 de julio. Su familia agradeció las oraciones recibidas y pidió privacidad en este momento.

Una figura clave del Senado

Lindsey Graham servía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado. Durante más de dos décadas, fue una de las voces republicanas más reconocibles en Washington, especialmente en temas de política exterior, defensa y seguridad nacional.

Su muerte llega en un momento político delicado. Hace apenas unas semanas, Trump había respaldado públicamente su campaña de reelección para los comicios de medio mandato de noviembre. En esas elecciones se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, por lo que cada escaño puede ser determinante para el equilibrio de poder en Washington.

Graham había ganado en junio las primarias republicanas en Carolina del Sur frente al empresario Mark Lynch. Lo hizo con el apoyo directo de Trump, quien lo describió como un “gran amigo” y destacó su lealtad política.

Un aliado fuerte de Trump

La relación entre Graham y Trump fue una de las más observadas dentro del Partido Republicano. Aunque en el pasado tuvo diferencias con el mandatario, terminó convirtiéndose en uno de sus aliados más firmes en el Senado.

Trump lo respaldó en Truth Social y dijo que Graham siempre había estado ahí cuando lo necesitó. Ese apoyo llegó en medio de tensiones dentro del propio partido, especialmente por los costos de la guerra con Irán y el papel de Estados Unidos en distintos conflictos internacionales.

Graham fue precisamente una de las voces republicanas más duras contra Irán. También defendió con fuerza la alianza con Israel y promovió una política exterior más agresiva frente a gobiernos considerados hostiles por Washington.

Una vacante con impacto político

El fallecimiento de Lindsey Graham deja una vacante importante en el Senado. Carolina del Sur deberá iniciar el proceso para cubrir su puesto, en un año electoral cargado de presión nacional.

Más allá del reemplazo, su salida cambia el mapa interno del Partido Republicano. Graham era un legislador con larga experiencia, conexiones internacionales y peso dentro de los debates de seguridad nacional.

Para sus aliados, fue un defensor firme de la política exterior estadounidense. Para sus críticos, representó una línea dura que muchas veces elevó el tono de las disputas internacionales. En ambos casos, su presencia en Washington era difícil de ignorar.

Su muerte marca el cierre de una carrera política extensa y deja al Partido Republicano frente a una pregunta inmediata: quién ocupará el espacio que Graham mantuvo durante años como senador, negociador, defensor de Trump y una de las voces más activas en los asuntos exteriores de Estados Unidos.