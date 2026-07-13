El mejor bocado de estos wraps de lechuga está en el contraste: hojas frías y crujientes por fuera, pollo caliente y bien sazonado por dentro, y pequeños trozos de castañas de agua que dan textura sin robar protagonismo. Es una receta rápida, ligera y muy práctica para servir como entrada, almuerzo fresco o cena informal.

La inspiración viene de los lettuce wraps de estilo asiático, donde el relleno se cocina en sartén con salsa de soya, jengibre, ajo y un toque dulce. Las castañas de agua son clave porque mantienen un crujido limpio incluso después de saltearse. La lechuga, por su parte, hace de envoltura natural y evita que el plato se sienta pesado.

Para que los wraps de lechuga queden bien, el relleno debe estar jugoso, pero no aguado. Si tiene demasiado líquido, las hojas se ablandan y pierden su gracia.

Ingredientes para los wraps de lechuga

500 g de pollo molido

1 lata pequeña de castañas de agua, escurridas y picadas

1 cucharada de aceite vegetal

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1/2 cebolla picada en cubos pequeños

2 cebollines picados

1 zanahoria pequeña rallada o en cubos finos, opcional

1 cabeza de lechuga mantequilla, romana o iceberg

Cilantro fresco picado, opcional

Semillas de sésamo, opcional

Para la salsa

3 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de salsa hoisin

1 cucharada de vinagre de arroz o jugo de limón

1 cucharadita de aceite de sésamo

1 cucharadita de miel o azúcar morena

1 cucharadita de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua

Pimienta al gusto

Chile seco o salsa picante, opcional

Preparación

Primero, separa las hojas de lechuga con cuidado, lávalas y sécalas muy bien. Guárdalas en refrigeración mientras preparas el relleno para que se mantengan firmes y frescas.

Luego, mezcla en un recipiente la salsa de soya, la salsa hoisin, el vinagre de arroz o limón, el aceite de sésamo, la miel, la maicena disuelta y la pimienta. Reserva.

Después, calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Añade la cebolla y cocina durante un par de minutos, hasta que empiece a suavizarse.

A continuación, incorpora el ajo y el jengibre. Mezcla unos segundos, solo hasta que suelten aroma.

Agrega el pollo molido y cocínalo, separándolo con una cuchara, hasta que pierda el color rosado y empiece a dorarse ligeramente.

Luego, añade las castañas de agua picadas y la zanahoria si la usas. Mezcla bien para distribuir la textura crujiente en todo el relleno.

Vierte la salsa sobre el pollo y cocina durante 2 a 3 minutos, hasta que espese ligeramente y cubra bien la mezcla. El relleno debe quedar brillante y jugoso, pero sin exceso de líquido.

Finalmente, incorpora los cebollines y retira del fuego.

Consejos útiles

Seca muy bien la lechuga antes de servir. Si queda mojada, el relleno resbala y la hoja pierde textura.

Pica las castañas de agua en trozos pequeños, no en puré. Su función es dar crujido.

No cocines demasiado el relleno después de añadir la salsa. Debe quedar jugoso.

Usa lechuga mantequilla si quieres hojas suaves y fáciles de doblar. Usa iceberg si prefieres más crujido.

Sirve el relleno caliente y las hojas frías para lograr mejor contraste.

Cómo servir los wraps de lechuga

Coloca las hojas de lechuga en una fuente y sirve el relleno caliente en un recipiente aparte, para que cada persona arme sus propios wraps de lechuga. También puedes montarlos antes de llevarlos a la mesa, como en la imagen, con una cucharada generosa de pollo en cada hoja.

Termina con cilantro fresco, semillas de sésamo o un poco de cebollín si quieres más color. Al morderlos, deben sentirse frescos, salteados, ligeramente dulces y bien crujientes. La lechuga sostiene, el pollo llena y las castañas de agua hacen exactamente lo que deben hacer: darle vida a cada bocado.