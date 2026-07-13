El Francia-España de este martes en Dallas llega con todos los ingredientes de una semifinal grande: figuras en racha, jóvenes bajo presión, duelos tácticos en el medio campo y dos selecciones que ya saben lo que significa jugar partidos límite. El ganador enfrentará en la final al vencedor del Argentina-Inglaterra, según el calendario oficial de la FIFA.

España llega con el impulso de sus triunfos recientes ante Francia. El equipo de Luis de la Fuente ya venció a los franceses en dos semifinales: la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2025. Francia, en cambio, aparece en gran momento competitivo y con Kylian Mbappé como referencia ofensiva.

La racha de Mbappé

Mbappé ha sido uno de los nombres propios del Mundial 2026. El capitán francés suma ocho goles en el torneo y solo se quedó sin marcar en uno de sus partidos, aunque en ese encuentro también repartió dos asistencias.

Su producción ofensiva sostiene buena parte del camino de Francia. Marcó ante Senegal, Irak, Suecia, Paraguay y Marruecos. Ahora tendrá enfrente a España, la selección que más veces lo ha derrotado desde que juega con Francia.

El dato pesa. Mbappé ha enfrentado cuatro veces a España, con tres derrotas y una sola victoria. También le ha marcado dos goles. En Dallas buscará cambiar esa historia justo en el escenario más importante.

La expectativa sobre Lamine Yamal

Del otro lado aparece Lamine Yamal, una de las grandes figuras de España, aunque todavía se espera su mejor versión en este Mundial. Ya dejó atrás los problemas físicos y ha ido ganando ritmo con el paso de los partidos.

Hasta ahora suma un gol y ninguna asistencia en el torneo. Para un jugador de su nivel, el margen de mejora es claro. España necesita su desborde, su descaro y su capacidad para romper defensas en partidos cerrados.

El antecedente también lo favorece. Lamine Yamal ya fue decisivo ante Francia en cruces recientes. En la semifinal de la Eurocopa 2024 marcó un gol clave. En la Liga de Naciones 2025 volvió a castigar al conjunto francés.

Rodrigo contra Tchouameni

El equilibrio puede decidir el partido. En una semifinal con ataques tan potentes, el control del medio campo será fundamental. Ahí aparecen Rodrigo Hernández para España y Aurelien Tchouameni para Francia.

Rodrigo es una pieza central para que España maneje los ritmos, proteja a la defensa y active a los interiores. Su lectura táctica puede ser clave para impedir que Francia corra con espacios.

Tchouameni, si finalmente entra en el once, le daría a Francia fuerza, recuperación y salida limpia. Tras su recuperación, se espera que pueda competir por el puesto que Manu Koné ocupó en octavos y cuartos.

El pleno de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente tiene un dato a favor: nunca perdió contra Francia como seleccionador absoluto. Ganó los dos partidos que dirigió ante ese rival, ambos en semifinales.

Primero fue la Eurocopa 2024, con remontada española por 2-1. Después llegó la Liga de Naciones 2025, en un partido salvaje que terminó 5-4 para España.

Sin embargo, este Francia-España será distinto. El equipo de Didier Deschamps llega más sólido, con seis victorias en el Mundial y una delantera en plena confianza. La historia reciente ayuda, pero no resuelve nada.

España busca su segunda final, Francia la quinta

El premio es enorme. España busca llegar a la segunda final mundialista de su historia, después del título conseguido en 2010. Francia quiere disputar su quinta final y la tercera consecutiva bajo el mando de Deschamps.

Ese contexto eleva la presión. Para España, sería la confirmación de una generación que combina juventud, toque y ambición. Para Francia, sería otra muestra de una era sostenida entre las grandes potencias del fútbol mundial.

El partido tendrá nombres enormes, pero también detalles mínimos. Mbappé puede romperlo en una carrera. Lamine Yamal puede cambiarlo en una gambeta. Rodrigo y Tchouameni pueden inclinarlo sin necesidad de aparecer en el marcador.

El Francia-España promete fútbol, tensión y mucha calidad. Pero sobre todo promete una verdad simple: quien controle mejor los momentos del partido estará mucho más cerca de la final.