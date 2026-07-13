Barcelona llega a las semifinales del Mundial 2026 como el club más representado entre las cuatro selecciones que siguen vivas en el torneo. El equipo azulgrana cuenta con diez futbolistas repartidos entre España, Francia e Inglaterra, una cifra que lo coloca por delante del Atlético de Madrid, Arsenal, París Saint-Germain, Manchester City y Real Madrid.

El dato confirma el peso del club catalán en el tramo decisivo del Mundial. También refleja la fuerte presencia de jugadores del Barcelona en la selección española, que se medirá a Francia este martes en Dallas por un lugar en la final.

Ocho jugadores con España

La mayoría de los representantes azulgranas están en La Roja. España cuenta con Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Pedri González, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Esa base explica por qué Barcelona lidera la lista. Varios de esos nombres no solo integran el plantel español, sino que también han tenido un papel importante durante el torneo. Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Cubarsí forman parte del núcleo que sostiene el proyecto de Luis de la Fuente.

A ellos se suman Anthony Gordon, incorporado desde el Newcastle para la próxima temporada, y Jules Koundé, lateral derecho titular de Francia. Koundé enfrentará precisamente a varios de sus compañeros de club en la semifinal.

Atlético y Arsenal completan el podio

El Atlético de Madrid aparece segundo, con nueve representantes. Su presencia se reparte principalmente entre España y Argentina.

En la selección española figuran Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, ya anunciado como fichaje del club rojiblanco procedente del Bayer Leverkusen.

Argentina aporta otros cinco jugadores vinculados al Atlético: Julián Álvarez, Juan Musso, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nahuel Molina. El caso de Nico González queda fuera del conteo actual, ya que terminó su cesión y pertenece al Juventus.

El Arsenal ocupa el tercer lugar, con ocho futbolistas. Tiene tres en España, David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi. También cuenta con William Saliba en Francia y cuatro jugadores en Inglaterra: Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze.

PSG, City y Real Madrid también pesan

París Saint-Germain tiene seis representantes. El español Fabián Ruiz aparece junto a los franceses Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernández y Warren Zaire-Emery.

Manchester City también suma seis. Rodrigo Hernández está con España, Rayan Cherki con Francia, y Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guehi y James Trafford forman parte de Inglaterra.

Real Madrid llega con cinco jugadores. En Francia tiene a Kylian Mbappé, Aurelien Tchouameni e Ibrahima Konaté, recién llegado desde Liverpool. En Inglaterra aparece Jude Bellingham, figura clave tras marcar los dos goles de la clasificación ante Noruega. Además, Marc Cucurella ya figura como fichaje para la próxima temporada procedente del Chelsea.

Una señal del poder europeo

El reparto de futbolistas muestra dónde se concentra el talento del Mundial. Los grandes clubes europeos dominan el tramo final y marcan la estructura de las selecciones semifinalistas.

Barcelona, sin embargo, se lleva el primer plano. Su presencia no depende de una sola selección ni de un solo jugador. Tiene peso en España, representación en Francia y una pieza inglesa en Anthony Gordon.

La semifinal entre España y Francia también tendrá lectura de club. Varios jugadores del Barcelona estarán frente a frente en Dallas, con una final mundialista como premio. En un torneo decidido por detalles, esa mezcla de talento compartido y rivalidad inmediata añade otra capa a uno de los partidos más esperados del Mundial.