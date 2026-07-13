El temor crece entre unos 330.000 haitianos en Estados Unidos ante el posible fin del TPS para haitianos, una protección migratoria que les permite vivir y trabajar legalmente en el país. En Florida, donde reside la mayor comunidad haitiana, el impacto sería especialmente fuerte: unas 158.000 personas podrían verse afectadas.

La preocupación aumentó después de que el Tribunal Supremo permitiera avanzar a la Administración de Donald Trump con la terminación del Estatus de Protección Temporal para nacionales de Haití y Siria. USCIS informó que la extensión actual de documentos de empleo se mantiene como alivio limitado mientras continúa el proceso judicial en tribunales inferiores.

Un limbo que golpea a familias enteras

En el Centro Cultural de la Pequeña Haití, en Miami, líderes comunitarios describen una mezcla de miedo, cansancio e incertidumbre. Muchos beneficiarios del programa llevan años trabajando, pagando impuestos y criando familias en Estados Unidos.

“Se olvidan de lo que hicimos por ellos”, dijo a EFE Carline Paul, una haitiana conocida en la comunidad como “Teacher Carline”. Llegó al país cuando tenía 10 años, vive en Florida desde hace más de cinco décadas y tiene nietos protegidos por TPS.

Para ella, la posible pérdida del estatus es “inhumana”. También considera que va contra los valores de un país que durante años ha recibido el trabajo de inmigrantes haitianos en sectores esenciales.

Una contribución económica clave

El fin del TPS para haitianos también tendría un costo económico. Según datos de FWD.us citados por Human Rights Watch, los beneficiarios de TPS en Florida aportan unos 2.600 millones de dólares al año a la economía estatal. De esa cifra, aproximadamente 1.500 millones corresponden solo al área metropolitana de Miami.

A nivel nacional, FWD.us estima que los haitianos con TPS contribuyen cerca de 5.900 millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos y pagan más de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales.

Muchos trabajan en salud, cuidado de adultos mayores, construcción, transporte, manufactura, servicios y hotelería. La posible pérdida de permisos laborales preocupa también a empleadores, especialmente en Florida, donde la comunidad haitiana tiene una presencia histórica.

El reloj corre hacia el 24 de julio

USCIS fijó el 24 de julio como fecha clave para el vencimiento del programa, aunque abogados y organizaciones migratorias advierten que la situación sigue en disputa por el proceso judicial pendiente. Esa falta de claridad mantiene a trabajadores y empresas en un limbo.

En abril, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para extender la protección hasta abril de 2029. Sin embargo, la medida sigue pendiente en el Senado.

Para los beneficiarios, el Congreso representa ahora una de las pocas vías de alivio. Sin una extensión legislativa o una nueva decisión administrativa, miles de personas podrían perder sus permisos de trabajo y quedar expuestas a procesos de deportación.

Haití no ofrece condiciones seguras

El posible retorno ocurre mientras Haití atraviesa una crisis extrema de violencia, inseguridad y colapso institucional. Human Rights Watch advirtió recientemente que devolver haitianos al país podría exponerlos a graves riesgos, en un contexto marcado por ataques de grupos armados, desplazamientos y falta de protección estatal.

Ese escenario aumenta el miedo en comunidades como la Pequeña Haití de Miami. Algunas personas evitan participar en actividades públicas o buscar ayuda legal por temor a ser identificadas.

Para Lilly, una organizadora comunitaria que prefirió no dar su nombre completo a EFE, el desgaste emocional es profundo. Dice que muchos migrantes ya no duermen bien y viven con miedo constante a ser detenidos.

Detrás del debate migratorio hay familias que han construido su vida en Estados Unidos durante años. Por eso, la lucha por el TPS para haitianos no es solo legal. También es laboral, económica, familiar y humana. En Miami, la comunidad insiste en un mensaje claro: no llegaron ayer, han trabajado duro y ahora piden no ser borrados de un día para otro.