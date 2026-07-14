Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en un Mundial, esta vez con el premio más grande antes de la final. La Albiceleste y los Tres Leones se enfrentarán este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en el partido decisivo del Mundial 2026, que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

No es un duelo cualquiera. Es una rivalidad que atraviesa generaciones, mezcla fútbol, memoria, tensión histórica y momentos que quedaron grabados para siempre. Será el sexto enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones.

Un clásico con mucha historia

Argentina e Inglaterra escribieron algunos de los capítulos más recordados de la Copa del Mundo. En 1966, Inglaterra venció en un partido áspero rumbo al único título mundialista de su historia. En 1986, Diego Maradona cambió para siempre esta rivalidad con la Mano de Dios y el Gol del Siglo en México.

El último antecedente mundialista fue en 2002, con victoria inglesa. Desde entonces, el cruce quedó esperando una nueva escena grande. Ahora llega en semifinales, con dos generaciones muy distintas y una final al alcance.

Argentina llega como campeona

La selección argentina encara el partido con el peso y la autoridad de ser la campeona vigente. El equipo de Lionel Scaloni ganó el grupo ante Argelia, Austria y Jordania. Luego eliminó a Cabo Verde, Egipto y Suiza, aunque no sin sufrir.

La Albiceleste tuvo que jugar dos prórrogas en el torneo. Primero ante Cabo Verde y después en cuartos de final contra Suiza. En ese último partido, Julián Álvarez marcó un golazo en el minuto 110 y Lautaro Martínez sentenció el 3-1 en el 120+1.

Lionel Messi, con ocho goles en este Mundial, sigue siendo el centro emocional y futbolístico del equipo. Ante Suiza no marcó, pero asistió desde el córner para el gol de Alexis Mac Allister.

Inglaterra avanza con Kane y Bellingham

Inglaterra tampoco llega con un camino cómodo, pero sí con figuras capaces de cambiar partidos cerrados. El equipo de Thomas Tuchel eliminó a Noruega en cuartos de final tras pasar por la prórroga.

Jude Bellingham fue el héroe de esa noche. Marcó los dos goles del triunfo inglés y volvió a demostrar que no necesita dominar todo el partido para decidirlo. Harry Kane, por su parte, suma seis goles en el torneo y sigue siendo la referencia ofensiva.

Bellingham también lleva seis tantos. Entre él y Kane han sostenido a Inglaterra en los momentos más difíciles. El equipo no siempre ha brillado, pero ha encontrado respuestas cuando más las necesitaba.

Messi ante Inglaterra, una primera vez especial

Para Messi, esta semifinal tendrá un dato particular. Será la primera vez que enfrente a Inglaterra con la selección argentina, tanto en partidos oficiales como amistosos.

El escenario no podría ser más grande. Una semifinal mundialista, contra un rival histórico y con la posibilidad de llevar a Argentina a otra final. Para el capitán, será además la tercera semifinal de su carrera en una Copa del Mundo.

Un partido de detalles

Argentina tiene más oficio y memoria reciente de campeón. Inglaterra tiene ritmo, potencia y dos figuras en gran momento. La clave puede estar en el medio campo, donde ambos equipos deberán controlar las transiciones y evitar pérdidas peligrosas.

Scaloni probablemente mantenga una base conocida, con Emiliano Martínez en el arco, Cristian Romero y Lisandro Martínez en defensa, y Messi junto a Julián Álvarez en ataque. Tuchel apunta a Jordan Pickford, Declan Rice, Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Kane como piezas centrales.

La rivalidad vuelve con otro contexto, pero con la misma carga. Argentina busca defender su corona y alcanzar otra final. Inglaterra quiere dejar atrás décadas de frustración mundialista.

En Atlanta, una de las dos selecciones dará el paso final hacia Nueva Jersey. La otra se quedará con la sensación amarga de haber estado a 90 minutos, o quizá más, de tocar la gloria.