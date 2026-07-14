Antes de que llegue la carne, muchas parrillas argentinas ya tienen una estrella sobre el fuego: la provoleta. El queso se calienta hasta formar una costra dorada por fuera, mientras el centro queda fundido, elástico y listo para comerse con pan. No es una entrada discreta. Es simple, directa y hecha para servirse caliente, sin perder tiempo.
La provoleta se prepara con queso provolone, generalmente en una rodaja gruesa, condimentada con orégano, ají molido y un buen aceite de oliva. En Argentina suele aparecer al inicio del asado, justo cuando todos empiezan a acercarse a la parrilla. El punto perfecto está en lograr que el queso se dore sin derretirse por completo y escapar entre las brasas.
Para hacer una buena provoleta en casa, conviene usar una rodaja gruesa y dejarla orear antes de cocinarla. Ese pequeño paso ayuda a que forme mejor costra.
Ingredientes para la provoleta
- 1 rodaja gruesa de queso provolone, de 2 a 3 cm de grosor
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1/2 cucharadita de ají molido
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Pimienta negra al gusto
- Pan rústico o tostado para servir
Preparación
Primero, seca bien la rodaja de provolone con papel de cocina. Si tienes tiempo, déjala reposar destapada en el refrigerador durante 1 o 2 horas. Esto ayuda a que la superficie se seque un poco y se dore mejor.
Luego, condimenta la provoleta con orégano, ají molido, pimienta negra y un hilo de aceite de oliva.
Después, calienta una parrilla, plancha o sartén de hierro a fuego medio-alto. La superficie debe estar caliente antes de colocar el queso.
A continuación, coloca la provoleta sobre la parrilla o sartén. Cocina durante 2 a 4 minutos, hasta que la base forme una costra dorada.
Con una espátula ancha, voltéala con cuidado y cocina el otro lado durante 1 o 2 minutos más. El queso debe ablandarse por dentro, pero mantener cierta forma.
Finalmente, retira la provoleta y sírvela de inmediato con pan tostado.
Consejos útiles
- Usa una rodaja gruesa de provolone. Si es muy fina, se derrite antes de dorarse.
- Secar el queso antes de cocinarlo ayuda a formar una mejor costra.
- Si la haces en parrilla, puedes usar una provoletera o sartén de hierro para evitar que el queso caiga al fuego.
- No la cocines a fuego bajo. Necesita calor suficiente para dorarse rápido.
- Sírvela apenas salga del fuego. La textura cambia al enfriarse.
Cómo servir la provoleta
La provoleta se sirve caliente, con pan rústico, chimichurri o unas gotas extra de aceite de oliva. También puede acompañarse con tomates asados, pimientos, aceitunas o una ensalada simple para equilibrar la intensidad del queso.
Al cortarla, debe mostrar una superficie dorada y un interior fundido, con ese estiramiento característico del queso caliente. El orégano aporta aroma, el ají molido deja un toque de calor y el pan recoge todo lo que queda en el plato. Es una receta corta, pero cuando se hace bien, tiene toda la fuerza de una mesa de asado.