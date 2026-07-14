El “hobbit” de Flores pudo comer sobras de dragones de Komodo

El Homo floresiensis, el pequeño homínido hallado en la isla indonesia de Flores y conocido popularmente como el “hobbit”, pudo haber tenido un comportamiento menos sofisticado de lo que se pensaba. Un nuevo estudio sugiere que no cazaba grandes presas ni usaba el fuego de forma intencional, sino que probablemente se alimentaba de restos dejados por dragones de Komodo.

Los restos de esta especie fueron descubiertos en 2003 en la cueva de Liang Bua, en el oeste de Flores. Se trataba de homínidos de aproximadamente un metro de altura, unos 30 kilos de peso y un cerebro pequeño. Su extinción se sitúa alrededor de hace 50.000 años, lo que los convierte en una de las ramas más intrigantes del árbol evolutivo humano.

Durante años, algunos investigadores plantearon que el Homo floresiensis tenía capacidades avanzadas, como la caza de Stegodon, un pariente extinto de los elefantes, y el uso controlado del fuego. Pero el nuevo análisis, encabezado por científicos vinculados al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, cuestiona esa interpretación.

El equipo volvió a examinar huesos de Stegodon recuperados en Liang Bua para identificar y comparar daños producidos por depredadores y por herramientas. Las marcas de dientes de dragón de Komodo aparecieron con mayor frecuencia en las partes más carnosas del esqueleto. En cambio, las marcas de corte asociadas al Homo floresiensis se concentraban en zonas de menor valor alimenticio.

Esa distribución sugiere que los dragones de Komodo tuvieron acceso primero a las presas y que los homínidos de Flores consumieron lo que quedaba después. En otras palabras, en lugar de ser cazadores de grandes animales, pudieron actuar como carroñeros, aprovechando restos crudos abandonados por depredadores más poderosos.

El estudio también señala que no se encontraron indicios convincentes de uso intencional del fuego en las capas asociadas al Homo floresiensis. Según los investigadores, las señales de fuego en Liang Bua parecen corresponder a periodos posteriores, vinculados a la presencia de Homo sapiens, no a los “hobbits” de Flores.

Este punto es importante porque el control del fuego suele asociarse con comportamientos humanos avanzados: cocinar alimentos, protegerse de depredadores, ampliar actividades nocturnas y modificar el entorno. Si el Homo floresiensis no lo utilizaba, su repertorio tecnológico habría sido más limitado de lo que se imaginaba.

La imagen que emerge es la de un homínido adaptado a un ecosistema muy particular, pero no necesariamente con las capacidades complejas que se le habían atribuido. Flores era un mundo insular con animales únicos, presiones ecológicas fuertes y depredadores como el dragón de Komodo, capaces de dominar el acceso a grandes cadáveres.

Eso no vuelve menos interesante al Homo floresiensis. Al contrario, aumenta el misterio. Si sobrevivió durante tanto tiempo con un cuerpo pequeño, un cerebro reducido y recursos limitados, su historia evolutiva plantea preguntas profundas sobre adaptación, aislamiento y diversidad humana.

Los autores sostienen que estos hallazgos obligan a revisar algunas ideas sobre su ascendencia. Si no tenía conductas tan avanzadas como se pensaba, la hipótesis de que descendiera de poblaciones con capacidades similares a Homo erectus necesita analizarse con más cautela. También se refuerza la posibilidad de una trayectoria evolutiva más antigua o distinta.

El estudio no cierra el debate, pero sí cambia el tono. El “hobbit” de Flores quizá no fue un cazador sofisticado ni un usuario habitual del fuego. Pudo ser un superviviente oportunista, capaz de aprovechar lo que otros depredadores dejaban atrás.

En evolución humana, eso también cuenta. No todas las especies prosperaron por dominar su ambiente. Algunas sobrevivieron encontrando espacios entre depredadores, recursos escasos y límites tecnológicos. El Homo floresiensis parece recordarnos que la historia humana no fue una línea recta hacia la complejidad, sino un conjunto de caminos extraños, frágiles y sorprendentes.