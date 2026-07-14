Luis de la Fuente no toca lo que le funcionó. El seleccionador español repetirá este martes ante Francia el mismo once que utilizó en los cuartos de final contra Bélgica, una decisión que confirma la apuesta por Fabián Ruiz y deja a Pedri González en el banquillo por segundo partido consecutivo.

España buscará el pase a la final del Mundial 2026 en el estadio AT&T de Arlington, en una semifinal de máxima exigencia frente a la selección francesa. El partido está programado para las 14:00 horas locales, 19:00 GMT.

La decisión de mantener el once tiene lectura clara. De la Fuente quedó satisfecho con el equilibrio que mostró el equipo ante Bélgica y vuelve a confiar en una medular formada por Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz y Dani Olmo.

Fabián se gana la continuidad

Fabián Ruiz vuelve a aparecer como titular después de su gran actuación en cuartos. El centrocampista fue una de las sorpresas del once ante Bélgica y respondió con un gol clave que abrió el camino hacia las semifinales.

Su presencia cambia algunos matices del juego español. Fabián ofrece recorrido, llegada al área y una lectura distinta para acompañar a Rodri. Además, permite que Dani Olmo se mueva con más libertad entre líneas.

La continuidad del jugador también confirma que De la Fuente busca frescura y físico en una zona donde Francia puede exigir mucho. Ante un rival con potencia, velocidad y presión alta, España necesitará orden para no partirse.

Pedri vuelve a esperar su momento

La gran noticia del once es otra suplencia de Pedri. El jugador del Barcelona, habitual en los planes de De la Fuente, comenzará nuevamente desde el banquillo.

No se trata necesariamente de una pérdida de confianza. Más bien parece una decisión táctica. Pedri puede convertirse en una pieza importante durante la segunda parte, cuando el partido necesite pausa, control o una última dosis de creatividad.

En una semifinal mundialista, el banquillo también pesa. Si el duelo se cierra o se alarga, España puede necesitar la claridad de Pedri para manejar los momentos más delicados.

Lamine Yamal lidera el ataque

En ataque, España mantiene a Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. La presencia de Lamine será uno de los grandes focos del partido, especialmente por sus antecedentes recientes ante Francia.

La defensa también se mantiene intacta. Unai Simón estará en la portería, protegido por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

De la Fuente apuesta por continuidad, confianza y una estructura ya probada. España no improvisa en su noche más importante del torneo. Repite plan, repite nombres y espera repetir resultado, esta vez con una final mundialista como premio.