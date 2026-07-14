Jay-Z cerró su tercera y última noche en Yankee Stadium con una celebración que pareció más una coronación del hip hop neoyorquino que un concierto tradicional. El rapero reunió a figuras como Rihanna, Beyoncé, Usher, Clipse, Fat Joe y Jadakiss ante más de 45.000 personas en El Bronx, en el cierre de una residencia dedicada al 30 aniversario de su álbum debut, “Reasonable Doubt”.

El evento tuvo un valor especial para Nueva York. Jay-Z no solo celebraba tres décadas de un disco clave en su carrera. También volvía a hacerlo en su ciudad, frente a una multitud que lo recibió como uno de los grandes símbolos culturales salidos de sus calles.

Rihanna sorprende al público

Una de las apariciones más comentadas fue la de Rihanna, alejada de los escenarios desde hace varios años. La cantante subió al escenario para interpretar “Run This Town” junto a Jay-Z y luego presentó “B—h Better Have My Money”, en un momento que encendió las redes sociales de inmediato.

Su presencia fue una de esas sorpresas que convierten un concierto en noticia global. Para muchos fanáticos, ver a Rihanna nuevamente en escena fue casi tan importante como la celebración principal.

Usher también formó parte de la noche. El cantante interpretó “Heart of the City (Ain’t No Love)” y una mezcla de “Throwback” con “Part II (On the Run)”, conectando distintas etapas del catálogo de Jay-Z.

Beyoncé vuelve a acompañar a Jay-Z

Beyoncé, esposa del rapero, también regresó al escenario después de haber participado en la primera noche de la residencia. Esta vez cantó “Drunk in Love”, acompañada por el grupo libanés de danza alternativa The Mayyas.

Su participación reforzó el tono familiar y monumental de los conciertos. De hecho, la residencia también incluyó momentos personales, como un video previo en el que Beyoncé aparecía afeitando la cabeza de Jay-Z antes del show.

Además, la noche contó con otros nombres importantes del rap y el R&B. Clipse apareció junto a Pharrell Williams para interpretar “Grindin’”, mientras Fat Joe, Jadakiss, Jeezy, Swizz Beatz, Jermaine Dupri y The-Dream completaron una lista de invitados diseñada para celebrar varias generaciones de música urbana.

Un retraso de cuatro horas

La noche no comenzó sin problemas. El concierto se retrasó unas cuatro horas después de que cientos de personas intentaran superar las medidas de seguridad, lo que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el recinto.

Jay-Z subió al escenario pasada la medianoche y se disculpó con el público. Según videos publicados por asistentes, explicó que el retraso buscaba evitar situaciones de riesgo y posibles aplastamientos.

A pesar de la espera, el público respondió con energía cuando finalmente comenzó el espectáculo. La demora no apagó una noche que terminó funcionando como una declaración de legado.

Un homenaje a “Reasonable Doubt” y a Nueva York

“Reasonable Doubt”, publicado en 1996, fue el disco que presentó oficialmente a Jay-Z como una voz central del rap de Brooklyn. Tres décadas después, el álbum sigue siendo considerado una pieza fundamental en la historia del hip hop.

Por eso, llevar esta celebración a Yankee Stadium tuvo un peso simbólico claro. El Bronx, cuna del hip hop, recibió a una de las figuras más influyentes del género para una despedida llena de invitados, nostalgia y poder cultural.

Jay-Z cerró la noche rodeado de estrellas, pero el mensaje fue más grande que la lista de nombres. Fue una celebración de Nueva York, del rap como memoria urbana y de una carrera que sigue marcando generaciones.