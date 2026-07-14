Nueva York se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en imponer una moratoria temporal a la construcción de nuevos centros de datos a hiperescala, una medida impulsada por el rápido crecimiento de la inteligencia artificial y sus altos costos energéticos y ambientales.

La gobernadora Kathy Hochul firmó este martes una orden ejecutiva que pausa, por hasta un año, la emisión de permisos ambientales estatales para grandes proyectos de este tipo. La medida busca dar tiempo al estado para crear un marco regulatorio que proteja la red eléctrica, los recursos de agua y las facturas de servicios públicos de los neoyorquinos.

La orden aplica a instalaciones de gran escala, especialmente aquellas vinculadas al procesamiento masivo de datos para inteligencia artificial. Estos centros requieren enormes cantidades de electricidad y agua para operar y enfriar sus servidores.

Una pausa antes de que el problema crezca

Hochul defendió la decisión como una forma de planificar antes de que el avance tecnológico termine trasladando costos a las comunidades.

“Me niego a dejar que esos costos se trasladen a los neoyorquinos, que ya pagan demasiado por sus facturas de servicios públicos”, dijo la gobernadora durante el anuncio.

La preocupación no es menor. Los centros de datos pueden exigir tanta electricidad como una ciudad pequeña, dependiendo de su tamaño. También pueden aumentar la presión sobre redes eléctricas envejecidas, sistemas de agua y comunidades que no siempre reciben beneficios directos por recibir estas instalaciones.

Nueva York aún no es uno de los principales centros nacionales para este tipo de infraestructura. Precisamente por eso, el estado quiere establecer reglas antes de que la expansión sea más difícil de controlar.

IA, consumo eléctrico y facturas

El auge de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de capacidad informática. Cada búsqueda, modelo, imagen generada o sistema automatizado necesita servidores funcionando de manera constante.

El problema es que esa innovación tiene un costo físico. No ocurre en el aire. Ocurre en edificios llenos de equipos que consumen electricidad, generan calor y requieren enfriamiento.

Por eso, la orden ejecutiva busca evitar que las empresas tecnológicas se beneficien de la infraestructura pública sin asumir parte de los costos. La administración de Hochul también estudia mecanismos para que los grandes proyectos inviertan en la red eléctrica del estado.

Inversión comunitaria y reglas locales

Como parte de la orden, las agencias estatales deberán desarrollar en 60 días un Marco de Inversión Comunitaria. La idea es que los centros de datos solo avancen en zonas que los acepten y que esas comunidades reciban beneficios concretos.

Entre esos beneficios podrían figurar inversiones en infraestructura local, escuelas, centros comunitarios, contratación de trabajadores locales y estándares salariales más altos.

La senadora estatal Kristen Gonzalez, impulsora de una ley sobre desarrollo responsable de centros de datos, sostuvo que la tecnología debe mejorar la vida de los neoyorquinos, no contaminar el agua, agotar la red eléctrica ni subir las facturas.

Un debate que apenas empieza

La medida ya genera discusión nacional. Defensores ambientales la ven como un paso necesario para controlar el impacto de la IA. Críticos republicanos argumentan que las decisiones sobre desarrollo tecnológico deberían quedar en manos de los gobiernos locales.

El caso de Nueva York puede convertirse en modelo para otros estados. A medida que la inteligencia artificial crece, también crece la pregunta que muchas comunidades empiezan a hacerse: quién paga realmente el costo de sostenerla.

Por ahora, Hochul eligió frenar antes de correr. Nueva York no está rechazando la innovación, pero está enviando un mensaje claro a las grandes tecnológicas: el futuro digital no puede construirse a costa de la red eléctrica, el agua y los bolsillos de la gente.