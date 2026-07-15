Los jugos detox se han vuelto populares entre quienes buscan “limpiar” el cuerpo, bajar la inflamación o empezar una rutina más saludable. Suelen prepararse con frutas, verduras, hierbas, limón, jengibre o agua, y muchas veces se promocionan como una forma rápida de eliminar toxinas. Pero la realidad es más sencilla: pueden aportar nutrientes, pero no hacen magia.

El cuerpo ya tiene sus propios sistemas de desintoxicación. El hígado, los riñones, los pulmones, el intestino y la piel trabajan todos los días para procesar y eliminar sustancias que el organismo no necesita. Ningún jugo detox reemplaza esas funciones ni acelera una limpieza profunda del cuerpo de forma comprobada.

Lo positivo de los jugos detox es que pueden ayudar a algunas personas a consumir más frutas y verduras, especialmente si normalmente comen pocas. Ingredientes como espinaca, pepino, apio, manzana, zanahoria o limón pueden aportar vitaminas, minerales y antioxidantes. También pueden ser una opción refrescante si se toman sin azúcar añadida y como parte de una dieta equilibrada.

El problema aparece cuando se usan como reemplazo de comidas durante varios días o como método extremo para bajar de peso. Muchos jugos tienen poca proteína, poca grasa saludable y menos fibra que la fruta o verdura entera, especialmente cuando se cuelan. Esto puede causar hambre, debilidad, dolor de cabeza, cambios de glucosa o pérdida de peso temporal por reducción de calorías y líquidos, no necesariamente por pérdida de grasa.

También hay que tener cuidado con la cantidad de fruta. Un jugo con varias porciones de frutas puede concentrar bastante azúcar natural y elevar la glucosa con más rapidez que comer la fruta entera. Esto es especialmente importante para personas con diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina o hígado graso.

Para aprovecharlos mejor, conviene ver los jugos detox como complemento, no como tratamiento. Es preferible no colarlos, usar más verduras que frutas, evitar endulzantes, agregar proteína en otra comida y no abandonar alimentos completos como legumbres, granos integrales, huevos, pescado, yogur o frutos secos.

Los jugos detox pueden formar parte de una rutina saludable si se consumen con sentido común. Lo que realmente ayuda al cuerpo no es una limpieza de tres días, sino hábitos sostenidos: comer más alimentos frescos, tomar agua, dormir bien, moverse y reducir ultraprocesados. La salud no necesita castigos líquidos, necesita constancia.