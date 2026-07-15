El último tango de Lionel Messi tendrá que esperar, al menos en lo deportivo. Argentina sigue viva en el Mundial 2026 y el capitán de la Albiceleste se prepara para enfrentar a Inglaterra este miércoles en Atlanta, en una semifinal cargada de historia.

Pero hay otro “Último Tango” que Messi ya viene mostrando desde el inicio del torneo. No está en una jugada, ni en una celebración, ni en una frase. Está en sus pies.

Las botas de Messi en esta Copa del Mundo han llamado la atención por su diseño blanco y celeste, con detalles dorados. En un torneo donde muchos futbolistas eligieron botines fucsias, rosas, azules y naranjas, el 10 argentino apostó por algo más sobrio, elegante y cargado de significado.

Un diseño exclusivo para Messi

El modelo que utiliza el capitán argentino fue creado exclusivamente para él por Adidas. Se trata de las F50 “Último Tango”, unas botas pensadas como homenaje a su trayectoria mundialista.

El nombre no parece casual. “Último Tango” apunta a lo que, salvo sorpresa, podría ser la última participación de Messi en una Copa del Mundo. Su historia en el torneo comenzó hace 20 años, en Alemania 2006, y ahora podría cerrar en Norteamérica 2026.

La marca ya había diseñado modelos especiales para Messi en otros mundiales. Sin embargo, este tiene una carga emocional distinta. No solo acompaña un torneo más. También resume una carrera irrepetible.

Del 2006 al 2026

El diseño conecta directamente el primer Mundial de Messi con el actual. Las nuevas F50 recuperan parte de la estética de las botas que utilizó en Alemania 2006, cuando el rosarino apenas comenzaba su camino con la selección mayor.

En las lengüetas aparecen dos detalles especiales: “06” en una y “26” en la otra. Es una forma simple, pero poderosa, de unir el inicio y el posible cierre de su historia mundialista.

También aparece la frase “Fútbol y Familia”, dos pilares que Messi ha mencionado muchas veces como esenciales en su vida. En ese detalle está buena parte del mensaje: no se trata solo de una bota bonita, sino de una pieza pensada para contar quién es.

Tecnología y comodidad a su medida

Las botas de Messi no son iguales a los modelos comerciales. Fueron adaptadas a sus preferencias y necesidades dentro del campo.

El calzado tiene una suela ultraligera y tacos cónicos, diseñados para favorecer los cambios de ritmo, la aceleración y la estabilidad en los apoyos. Son aspectos importantes para un futbolista que, incluso en esta etapa de su carrera, sigue marcando diferencias con movimientos cortos, precisión y lectura de juego.

El ajuste, la horma y el confort también fueron personalizados para el 10 argentino. Cada detalle responde a lo que Messi necesita sobre el césped.

Un símbolo para el cierre de una era

Así como rompió récords dentro de la cancha, Messi también se apartó de la tendencia visual del torneo. Mientras muchos eligieron colores llamativos, él llevó unas botas más discretas, pero con mucho más peso emocional.

A 20 años de su primer Mundial y antes de disputar otra semifinal, la tercera de su carrera, las F50 “Último Tango” acompañan al capitán argentino en un capítulo que puede ser histórico.

Argentina todavía sueña con otra final. Messi todavía sigue bailando. Pero estas botas ya parecen decir algo que ningún hincha quiere escuchar del todo: el baile mundialista del 10 está llegando a su última canción.