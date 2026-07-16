Lionel Messi está otra vez en la final del Mundial. Por tercera vez en su carrera, el capitán argentino jugará el partido más importante del fútbol. Argentina venció 2-1 a Inglaterra en Atlanta y se clasificó para enfrentar a España este domingo en Nueva Jersey, en una final que ya tiene todos los ingredientes de una noche histórica.

El partido ante Inglaterra fue otra prueba de resistencia para la selección de Lionel Scaloni. Argentina empezó abajo en el marcador por un gol de Anthony Gordon, pero volvió a encontrar una respuesta en el momento límite. Primero empató Enzo Fernández con un remate desde fuera del área. Después, Lautaro Martínez selló la remontada con un cabezazo en el tiempo añadido.

Los dos goles tuvieron el pase final de Messi. No marcó, pero volvió a decidir.

La tercera final de Messi

Messi ya sabe lo que significa jugar una final mundialista. Lo hizo en Brasil 2014, cuando Argentina cayó ante Alemania. Lo repitió en Catar 2022, donde levantó el título ante Francia. Ahora tendrá una tercera oportunidad, esta vez frente a España.

Después del triunfo, el astro argentino valoró el esfuerzo del equipo y recordó que nadie les ha regalado nada. También destacó que Argentina volvió a meterse entre las dos mejores selecciones del mundo.

La frase tiene peso porque este equipo ha tenido que sufrir casi en cada eliminatoria. No ha sido un camino cómodo. Ha sido una ruta de golpes, respuestas tardías y mucho carácter.

La Argentina que no se rinde

Argentina ha vivido al borde del abismo durante buena parte de este Mundial. En dieciseisavos venció 3-2 a Cabo Verde en la prórroga. En octavos remontó un 0-2 ante Egipto para ganar 3-2. En cuartos superó 3-1 a Suiza en tiempo extra. Y ahora volvió a levantarse ante Inglaterra.

Scaloni lo explicó con una frase muy clara: este equipo juega mejor cuando está en dificultad. Según el técnico, cuando el rival duda, Argentina “ve sangre” y va hasta donde sea.

Esa mentalidad ha sido una marca de esta generación. No siempre domina. No siempre juega bonito. Pero compite hasta el último minuto, y eso en un Mundial vale oro.

Messi y Lamine Yamal, una final de película

La final también tendrá un cruce generacional imposible de ignorar: Messi contra Lamine Yamal. La historia entre ambos viene de una imagen ya icónica, tomada hace casi 19 años, cuando Messi, entonces jugador del Barcelona, apareció bañando a un bebé Lamine Yamal para un calendario solidario.

Ahora, aquel bebé será rival de Messi en una final del Mundial.

Lamine ya había dicho que soñaba con enfrentar al argentino. En una entrevista con DAZN, al ver la famosa foto, bromeó diciendo que él había crecido “un poquillo” y que Messi también. También lamentó que no se hubieran enfrentado en la Finalissima suspendida.

El fútbol les dio algo más grande: una final mundialista.

El mejor ataque contra la mejor defensa

El duelo entre Argentina y España también será un choque de estilos. Argentina llega como el mejor ataque del torneo, con 19 goles. Once de ellos llegaron en las eliminatorias. Messi suma ocho tantos y ha sido decisivo también como asistidor.

España, en cambio, llega con la defensa más sólida del Mundial. La Roja solo ha recibido un gol en siete partidos. Únicamente Bélgica, por medio de Charles De Ketelaere, logró superar a Unai Simón. El portero español mantuvo su arco en cero ante Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal y Francia.

Ese contraste hace que la final tenga una lectura muy clara: Argentina intentará imponer su pegada y España buscará sostener el control que la llevó hasta aquí.

Inglaterra se queda con la frustración

Del otro lado queda Inglaterra, eliminada en una semifinal que parecía tener bajo control. Thomas Tuchel defendió su planteamiento y aseguró que no se arrepiente de nada. Según el técnico alemán, su equipo jugó uno de sus mejores partidos y estuvo muy cerca.

Pero no pudo cerrarlo. Y contra Argentina, eso se paga.

Ahora todo queda listo para el domingo. España busca su segunda estrella. Argentina quiere defender su corona y sumar la cuarta. Messi tendrá otra final. Lamine Yamal tendrá la primera. Y el Mundial tendrá el cierre que parecía escrito por alguien con demasiado gusto por el drama.