El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó el diseño de una moneda de Trump de un dólar para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país. La pieza muestra el rostro del presidente Donald Trump y forma parte de las celebraciones oficiales por la fecha histórica de 1776 a 2026.

El diseño fue divulgado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que la Casa de la Moneda comenzará a acuñar la nueva pieza como un símbolo de patriotismo y libertad. Según reportes estadounidenses, la moneda tendrá un acabado dorado, aunque todavía existe debate público sobre su composición exacta y sobre el alcance legal de la medida.

En una de sus caras, la moneda presenta un retrato frontal de Trump, con expresión seria. También incluye la palabra “Libertad”, el lema nacional “En Dios confiamos” y los años 1776-2026. En el reverso aparece el águila estadounidense con las alas desplegadas, la inscripción “250”, varias estrellas y las leyendas “Estados Unidos de América” y “Un dólar”.

Un diseño cargado de política

El Tesoro defendió la moneda como un homenaje al legado de la libertad y a los valores estadounidenses. Bessent dijo en redes sociales que la pieza busca celebrar la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos.

Sin embargo, el anuncio llega en medio de una fuerte discusión política. La legislación estadounidense prohíbe que las monedas lleven el rostro de personas vivas. Esa norma ha sido interpretada históricamente como una forma de evitar que la moneda nacional funcione como herramienta de culto personal.

El Tesoro sostiene que el diseño está permitido dentro del marco de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia. Medios como Axios y The Wall Street Journal señalaron que la medida ya provocó críticas de demócratas, expertos numismáticos y miembros de comités asesores sobre monedas.

Trump y los símbolos nacionales

El lanzamiento de la moneda se suma a otros esfuerzos de la administración republicana por asociar la figura de Trump con símbolos nacionales. En los últimos meses, aliados del mandatario han impulsado iniciativas para poner su nombre a instituciones, aeropuertos y otros espacios públicos.

También ha habido propuestas para crear un billete de 250 dólares con su imagen, aunque ese proyecto enfrenta obstáculos legales más fuertes. Por ahora, la moneda conmemorativa es el paso más concreto dentro de esa estrategia simbólica.

Para sus seguidores, la pieza representa un reconocimiento al liderazgo de Trump durante las celebraciones del semiquincentenario. Para sus críticos, cruza una línea delicada al colocar la imagen de un presidente vivo en moneda oficial.

Un debate que apenas empieza

La moneda de Trump podría convertirse en un objeto de colección, pero también en un nuevo frente de controversia. La pregunta central será si el diseño puede sostenerse legalmente bajo las excepciones del aniversario o si viola el espíritu de las normas que separan la moneda nacional de la promoción de líderes vivos.

El Gobierno insiste en que la pieza honra la libertad y el patriotismo. Sus opositores ven algo distinto: una ampliación del uso de símbolos públicos para fortalecer la imagen personal del presidente.

Lo cierto es que, en pleno año del 250 aniversario de Estados Unidos, la moneda ya logró algo antes de llegar a las manos de los coleccionistas: abrir otro debate sobre Trump, el poder y los límites entre homenaje nacional y propaganda política.