Cuando la nave Orion estaba en uno de sus puntos más lejanos, Victor Glover pudo cubrir la Tierra con la palma de su mano. Para el piloto de Artemis II, aquella imagen no fue solo una postal del espacio profundo. Fue una sacudida emocional.

“Todo lo que conozco estaba abajo: ciencia, arte, mi esposa, mis hijas”, recordó en entrevista con EFE desde el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial, ESTEC, en Países Bajos.

Glover, primer afroamericano en realizar un viaje lunar, formó parte de una misión histórica. Artemis II llevó a cuatro astronautas alrededor de la Luna y marcó el regreso de seres humanos a esa región del espacio por primera vez desde las misiones Apolo.

Una misión de cooperación internacional

La misión fue posible gracias al trabajo conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea, Japón y Canadá. La tripulación visitó Europa para agradecer la contribución de la industria del continente, en especial el Módulo Europeo de Servicio de Orion.

Ese módulo, construido por Airbus en Alemania, fue clave para la nave. Proporcionó energía, agua, oxígeno y propulsión durante el viaje.

Para Glover, esa cooperación demuestra lo que la humanidad puede lograr cuando trabaja unida. Pero también reconoce que colaborar a escala global sigue siendo difícil.

Según el astronauta, uno de los grandes obstáculos es la seguridad con la que las personas defienden lo que creen saber. No critica el conocimiento, sino la arrogancia que puede venir con él.

Ver la Tierra desde lejos

Glover ya había visto la Tierra desde el espacio en 2020, cuando pasó casi seis meses en la Estación Espacial Internacional. Allí aprendió a mirar el planeta como un solo sistema.

Pero Artemis II fue distinto. Desde la estación, la distancia con la Tierra se mantiene casi constante. En Orion, al rodear la Luna, el planeta parecía crecer o hacerse más pequeño según avanzaba la nave.

La experiencia alcanzó su punto más fuerte cuando la Tierra quedó tan lejos que podía ocultarla con una mano. Para Glover, fue extraordinario desconectarse visualmente de todo lo conocido.

Detrás de esa pequeña esfera estaban la ciencia, las matemáticas, la poesía, la Biblia, su esposa y sus hijas. También estaba el único lugar al que realmente quería volver.

“El espacio es increíble”, dijo. Aun así, admitió que no había otro destino más deseado que la Tierra.

El silencio detrás de la Luna

Uno de los momentos más inquietantes llegó durante el paso por la cara oculta de la Luna. En ese tramo, Orion perdió temporalmente comunicación con la Tierra.

Glover comparó ese silencio con los minutos que se guardan cuando alguien muere. Incluso pidió a familiares y amigos que usaran ese instante para pensar en la humanidad y en lo que significa vivir en este planeta.

La reentrada también ocupó un lugar especial en su mente. El astronauta confesó que pensó en ese momento durante tres años. La razón era simple: no hay margen para improvisar.

La nave debía entrar en la atmósfera por el corredor correcto. No se puede frenar, volver atrás ni repetir el intento. En esa fase, la física manda.

Marte y el impulso de explorar

Sobre una futura misión a Marte, Glover cree que la humanidad está preparada desde siempre. Para él, los seres humanos son exploradores por naturaleza.

Tres meses después de Artemis II, reconoce que todavía se está adaptando a la vida cotidiana. Dice que “lo normal” se siente nuevo y sigue cambiando.

Su regreso a la Tierra también tiene una misión personal. Después de años en los que su familia lo ayudó a perseguir sus sueños, ahora quiere acompañar a sus cuatro hijas en los suyos.

Quizá esa sea la lección más profunda de su viaje lunar. Desde la distancia, la Tierra no parecía menos importante. Parecía más preciosa. Y para Victor Glover, el lugar más extraordinario del universo sigue siendo el planeta que un día pudo esconder detrás de su mano.