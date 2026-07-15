Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid encabezarán un concierto benéfico por Venezuela el próximo 16 de agosto en Miami, en apoyo a los afectados por el devastador doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio.

El evento, organizado por la coalición Unidos por Venezuela, se realizará en el Kaseya Center a partir de las 6:00 de la tarde, hora local. También contará con transmisión simultánea para ampliar el alcance de la recaudación y permitir que más personas puedan donar desde distintos lugares.

La emergencia en Venezuela ha dejado 4.734 fallecidos y 16.740 heridos, según el balance más reciente citado por la organización. Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron principalmente a Caracas y La Guaira, dos zonas donde la destrucción ha provocado una crisis humanitaria de gran escala.

Una cartelera latina para recaudar ayuda

Además de Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid, la cartelera incluye a Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos.

La organización adelantó que se espera sumar más nombres en las próximas semanas. Entre las posibles incorporaciones figuran atletas, actores, comunicadores, personalidades del entretenimiento y líderes de la comunidad hispana.

El objetivo es claro: convertir la visibilidad de estas figuras en ayuda concreta para las comunidades afectadas.

Donaciones durante la transmisión

Durante el concierto, el público podrá realizar donaciones a través de varias plataformas y códigos QR. La idea es facilitar los aportes tanto para quienes asistan al Kaseya Center como para quienes sigan la transmisión desde sus casas.

El espectáculo también incluirá reportajes sobre las labores de rescate, el trabajo de organizaciones humanitarias y testimonios de personas afectadas por los sismos. Con esto, Unidos por Venezuela busca mostrar la magnitud de la tragedia y mantener la atención pública sobre una crisis que seguirá necesitando apoyo durante meses.

Según la coalición, los fondos recaudados serán administrados por organizaciones humanitarias internacionales reconocidas. El dinero se destinará a las distintas fases de recuperación, desde la emergencia inmediata hasta las necesidades que surgirán en el proceso de reconstrucción.

Más iniciativas desde Estados Unidos

El concierto de Miami no será la única iniciativa solidaria en Estados Unidos. El director venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles ofrecerán otro concierto benéfico el 23 de agosto en el Hollywood Bowl.

Ese evento también buscará recaudar fondos para las comunidades venezolanas golpeadas por los terremotos.

La respuesta artística confirma el peso de la diáspora venezolana y latina en Estados Unidos. En momentos de desastre, la música vuelve a convertirse en punto de encuentro, memoria y apoyo.

Para Venezuela, la recuperación será larga. Pero iniciativas como este concierto benéfico por Venezuela pueden ayudar a movilizar recursos, sostener la atención internacional y recordar que detrás de cada cifra hay familias que necesitan comida, refugio, atención médica y una oportunidad real de empezar de nuevo.