España en la final del Mundial 2026 ya es una realidad. La Roja venció a Francia en la semifinal y espera rival para la definición del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Del otro lado saldrá Inglaterra o Argentina, pero mientras tanto, tres datos históricos alimentan la ilusión española.

En el fútbol mandan los goles. Eso está claro. Pero las estadísticas también tienen su encanto, sobre todo cuando parecen caminar en la misma dirección que un sueño nacional. Para España, estos registros funcionan como pequeñas señales antes de la final. No garantizan nada, pero tampoco pasan desapercibidos.

El Balón de Oro no gana Mundiales

El primer dato apunta directamente a Francia, ya eliminada por España. Nunca en la historia de la Copa del Mundo, disputada desde 1930, una selección con el vigente ganador del Balón de Oro en sus filas terminó levantando el trofeo.

En este caso, el dueño actual del premio es Ousmane Dembélé. El francés llegó al torneo con ese reconocimiento individual, pero su selección quedó fuera tras caer 0-2 ante España en Dallas.

La estadística se mantuvo viva. Y para los aficionados de La Roja, ese detalle ya dejó una primera señal positiva.

La maldición del técnico extranjero

El segundo registro podría afectar a Inglaterra si logra eliminar a Argentina. Ninguna selección dirigida por un entrenador extranjero ha ganado un Mundial.

Ese dato toca de lleno a los Tres Leones, que tienen en el banquillo al alemán Thomas Tuchel desde enero de 2025. Inglaterra busca romper una espera histórica y conquistar su segundo título mundial, pero también tendría que quebrar una racha que lleva 23 ediciones intacta.

Para España, dirigida por Luis de la Fuente, esa estadística puede ser otro motivo de confianza. España en la final tendrá enfrente a un rival poderoso, sea cual sea, pero si es Inglaterra, también jugará contra una vieja barrera mundialista.

Argentina y el peso del ranking FIFA

El tercer dato mira hacia Argentina. Ninguna selección que comenzó un Mundial como líder del ranking FIFA terminó campeona.

La Albiceleste de Lionel Messi llegó al Mundial 2026 como número uno del escalafón. En Catar 2022, cuando ganó su tercer título, había empezado el torneo como segunda del ranking. Esta vez, la historia estadística le pone una carga distinta.

Eso no significa que Argentina no pueda romper la tendencia. Tiene jerarquía, experiencia y un grupo acostumbrado a competir en partidos grandes. Pero el registro existe, y los hinchas españoles ya lo miran con atención.

La camiseta azul que ilusiona a Argentina

No todas las cábalas favorecen a España. Argentina también tiene una historia curiosa antes de enfrentar a Inglaterra: su camiseta azul alternativa.

Ambas selecciones se enfrentaron cinco veces en Mundiales. Inglaterra ganó tres partidos, Argentina ganó uno y empataron otro. Sin embargo, cuando la Albiceleste usó la camiseta azul en cruces decisivos ante los ingleses, no perdió.

En México 1986, Argentina venció 2-1 con los dos goles más famosos de Diego Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo. En Francia 1998, empató 2-2 y avanzó por penales.

Ahora falta saber si esa historia vuelve a pesar.

Las cábalas no juegan, pero acompañan

España en la final tiene argumentos mucho más fuertes que las estadísticas. Tiene fútbol, talento, orden y una generación que ya dejó fuera a una potencia como Francia.

Aun así, las llamadas “maldiciones” mundialistas suman picante a la previa. El Balón de Oro ya quedó fuera. El técnico extranjero puede aparecer del lado inglés. El número uno del ranking puede aparecer del lado argentino.

El 19 de julio, en Nueva Jersey, las cábalas quedarán a un lado cuando ruede la pelota. Pero hasta entonces, España tiene motivos deportivos e históricos para creer que su segundo Mundial está más cerca que nunca.