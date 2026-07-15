Anya Taylor-Joy vuelve a la pantalla con Lucky, una nueva serie de acción y suspenso de Apple TV en la que interpreta a una estafadora profesional obligada a correr por su vida. La producción, basada en la novela homónima de Marissa Stapley, combina robos, persecuciones, traiciones familiares y una protagonista que no puede escapar del todo de su pasado.

Taylor-Joy no solo encabeza el reparto. También participa como productora ejecutiva a través de su compañía Ladykiller, en el que marca uno de los pasos más importantes de su carrera detrás de cámaras. La serie también cuenta con la producción de Hello Sunshine, la compañía fundada por Reese Witherspoon, y tiene a Jonathan Tropper y Cassie Pappas como showrunners.

Una estafadora perseguida por todos

En Lucky, Anya Taylor-Joy interpreta a Luciana Armstrong, conocida como Lucky. Su personaje es una mujer experta en engaños, disfraces y desapariciones rápidas. Pero todo cambia cuando un robo millonario sale mal.

A partir de ese momento, Lucky se convierte en objetivo de una organización criminal y del FBI. La huida no solo la obliga a sobrevivir físicamente. También la empuja a enfrentar las relaciones que marcaron su vida y las heridas que todavía carga.

En entrevista con EFE, Taylor-Joy explicó que le interesaba interpretar a un personaje que vive dentro de varias capas. Lucky finge ser otras personas, intenta desaparecer y, al mismo tiempo, debe sostener una verdad emocional que no siempre quiere mirar.

Acción con peso emocional

La actriz aseguró que era importante que la acción naciera de la emoción. Es decir, que las persecuciones y escenas de adrenalina no existieran solo para entretener, sino porque los personajes estaban empujados por algo más profundo.

Esa intención define el tono de la serie. Lucky tiene robos, tensión y escape constante, pero también mira de cerca el daño familiar, la dependencia emocional y la forma en que algunas personas justifican actos terribles bajo la idea de proteger a quienes dicen amar.

Timothy Olyphant interpreta a John, el padre de Lucky, un criminal encarcelado que sigue funcionando como mentor para su hija. La relación entre ambos es complicada. Hay cariño, manipulación y una historia de dependencia que la protagonista no puede cortar fácilmente.

Hombres carismáticos, decisiones terribles

Taylor-Joy explicó que los hombres importantes en la vida de Lucky debían resultar atractivos para el público. La razón es clara: si no se entiende por qué ella vuelve a ellos, el conflicto pierde fuerza.

Ese punto también atraviesa el papel de Annette Bening, quien interpreta a Priscilla Matheson, una poderosa jefa criminal y madre del esposo de Lucky. Para Bening, la historia conecta con una lectura más amplia sobre mujeres atrapadas en estructuras dominadas por hombres que toman malas decisiones y dejan a otros pagando las consecuencias.

La serie no presenta personajes fáciles. Timothy Olyphant dijo a EFE que le interesan los papeles donde el espectador no puede decidir exactamente cómo sentirse. Lucky parece moverse en ese terreno: nadie es completamente inocente, pero tampoco todos son simples villanos.

Una nueva etapa para Taylor-Joy

Lucky llega en un momento especialmente activo para Anya Taylor-Joy. Después de Furiosa, la actriz sigue ampliando su presencia en proyectos de alto perfil. También se anunció que se unirá al universo de Tolkien en The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, prevista para 2027, donde interpretará a una elfa llamada Seren.

Además, se espera su aparición en Dune: Part Three como Alia Atreides. Con ese calendario, Lucky le permite mostrar otra faceta: no solo como rostro principal de una historia, sino como productora con control creativo.

Apple TV presenta la serie como una producción limitada de suspenso, acción y drama criminal. El reparto incluye también a Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. y William Fichtner, según la información oficial de Apple.

Con Lucky, Taylor-Joy apuesta por una protagonista que corre, miente, improvisa y se rompe por dentro. No es solo una ladrona elegante en medio de una persecución. Es una mujer tratando de sobrevivir a los criminales, al FBI y a las personas que alguna vez confundió con hogar.