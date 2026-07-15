Joe Biden anunció la publicación de un nuevo libro de memorias en el que repasará su mandato como presidente de Estados Unidos y abordará una de las decisiones más discutidas de su carrera: buscar la reelección en 2024 y luego retirarse de la campaña.

El libro se titula Promise Me, America y saldrá a la venta el 17 de noviembre, poco después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. La obra será publicada por Little, Brown and Company y ya está disponible para reserva, según reportó AP.

Biden, de 83 años, compartió el anuncio en sus redes sociales mediante un video con imágenes de su paso por la Casa Blanca. En el mensaje, explicó que el libro trata sobre los desafíos que enfrentó el país, las decisiones que tomó y las razones detrás de esas decisiones.

Un repaso a una presidencia marcada por crisis

Las memorias abordarán algunos de los momentos más importantes de su mandato entre 2021 y 2025. Entre ellos figuran la pandemia de covid-19, la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, el fortalecimiento de la OTAN y el respaldo a Ucrania tras la invasión rusa.

Biden también hablará sobre sus esfuerzos para “restaurar la democracia” después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando seguidores de Donald Trump irrumpieron en la sede del Congreso.

El título del libro conecta con sus obras anteriores. Biden publicó Promises to Keep en 2007 y Promise Me, Dad en 2017, unas memorias centradas en la muerte de su hijo Beau.

La pregunta que sigue dividiendo a los demócratas

Uno de los temas más esperados será su explicación sobre la campaña de 2024. Biden ha dicho que el libro abordará por qué decidió presentarse a la reelección y por qué finalmente optó por dar un paso al costado.

Su salida llegó en julio de 2024, después de semanas de presión dentro del Partido Demócrata. Las dudas crecieron tras un debate frente a Trump en el que Biden, entonces presidente, se mostró confundido y ofreció respuestas entrecortadas.

La decisión abrió paso a la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris, quien terminó perdiendo frente a Trump. Desde entonces, algunos demócratas han criticado a Biden por haber esperado demasiado para retirarse, al considerar que dejó poco margen para reorganizar la campaña.

Salud, legado y una nueva etapa pública

El anuncio llega en un momento personal delicado para Biden, diagnosticado con cáncer de próstata en 2025. AP reportó que el expresidente habló recientemente sobre su tratamiento y agradeció el apoyo recibido.

El libro también aparece en medio de una batalla por su legado. Para sus defensores, Biden condujo al país después de una crisis democrática, fortaleció alianzas internacionales y defendió a Ucrania. Para sus críticos, su presidencia quedó marcada por la inflación, Afganistán y las dudas sobre su edad.

Trump, de 80 años, ha usado esas dudas como arma política. Durante años lo apodó “Joe el Dormilón” y lo acusó de no estar al mando real de su Gobierno, algo que Biden ha negado.

Promise Me, America intentará ofrecer su propia versión de esos años. No será solo un libro de recuerdos. También será una defensa política de una presidencia difícil, una explicación de una retirada tardía y, probablemente, un intento de ordenar una historia que todavía divide a su propio partido.