Don Omar todavía tiene una conversación pendiente con Daddy Yankee. En entrevista con EFE, el artista puertorriqueño contó que la última vez que habló con el intérprete de “Gasolina” le dijo que tenían “negocios pendientes” y una revancha por discutir. La respuesta de Daddy Yankee le abrió la puerta a imaginar algo grande.

Según Don Omar, Yankee le dijo que la próxima vez que hicieran algo juntos tendría que ser más grande que todo lo anterior. Para los fanáticos del reguetón clásico, esa frase basta para encender la imaginación. No hay anuncio formal de colaboración, pero sí un deseo claro.

El intérprete de “Dale don dale” y “Pobre Diabla” aseguró que le encantaría volver a trabajar con Daddy Yankee. También dijo que disfruta la nueva etapa personal y artística de su colega.

Una gira con parada fuerte en Europa

Don Omar atraviesa un momento de alta actividad. A dos meses de iniciar su tour The Last King por Estados Unidos y Canadá, anunció que en 2027 llevará su gira a Europa. El recorrido incluirá trece conciertos en el continente, con seis presentaciones en España.

Las fechas españolas previstas incluyen ciudades como Bilbao, Valencia, Murcia, Madrid, Málaga y Galicia, según reportes del anuncio de la gira.

Para un artista con más de 25 años de carrera, seguir llenando escenarios no es un detalle menor. Es una prueba de vigencia en un género que ha cambiado mucho desde sus primeros años. El reguetón ya no pelea por entrar a la radio. Ahora domina festivales, listas globales y estadios.

Don Omar lo sabe y lo agradece. En la entrevista con EFE, dijo sentirse “sumamente agradecido” de seguir disfrutando su lugar dentro de la música.

De la iglesia al reguetón

Antes de convertirse en una de las figuras centrales del género urbano, Don Omar aprendió a cantar en la iglesia. Allí conoció a Eliel, productor clave en su carrera y colaborador de figuras como Daddy Yankee y Zion & Lennox.

El artista recordó que sus primeras canciones nacieron junto a un piano. No escribía con ritmo, sino que buscaba melodías hasta encontrar el camino. Esa etapa inicial muestra una parte menos conocida de su historia: antes del personaje, antes de los estadios y antes de los himnos de discoteca, había un joven intentando entender cómo convertir una pasión en carrera.

También pensó en ser odontólogo. De hecho, estudiaba para eso cuando la música terminó ganando terreno. Según contó, desde pequeño sentía una atracción enorme por el rap puertorriqueño. Incluso se escapaba de clase para ver presentaciones musicales de apenas unos minutos en televisión.

El papel de las mujeres en el género

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones fue el reconocimiento a las mujeres que marcaron el reguetón. Don Omar recordó que conoció a Glory cuando ella fue su profesora de bacteriología durante sus estudios de odontología.

Glory, cuyo nombre de pila es Glorimar, fue una de las voces femeninas más reconocibles de los primeros años del género. Su participación en “Gasolina” de Daddy Yankee quedó grabada en la historia del reguetón.

Don Omar también fue muy claro al hablar de Ivy Queen. Dijo que es Don Omar gracias a ella. La llamó parte del fundamento del género y recordó que Ivy Queen fue artista antes que él y antes que Daddy Yankee.

Esa afirmación importa. Durante años, la historia del reguetón se contó casi siempre desde nombres masculinos. Pero artistas como Ivy Queen y Glory fueron esenciales para abrir caminos, poner voz femenina y demostrar que el género también tenía mujeres al frente.

Un clásico que sigue mirando hacia adelante

Don Omar pertenece a la generación que ayudó a convertir el reguetón en un fenómeno mundial. Hoy ve a nuevos artistas dominar el mercado global y reconoce que ese éxito tiene raíces profundas.

Su posible reencuentro musical con Daddy Yankee sería mucho más que una colaboración. Sería un choque de historia, nostalgia y expectativa. Y si de verdad llega, los fanáticos van a pedir algo a la altura de lo que ambos construyeron.

Por ahora, Don Omar mira al futuro con gira, memoria y orgullo. Tiene claro de dónde viene, quiénes lo ayudaron y qué lugar ocupa. Después de más de dos décadas, sigue vigente. Y en el reguetón, eso no se hereda. Se gana.