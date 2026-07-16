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Boza, Beéle – Qué Prefieres?

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Foto via YouTube/Boza/Beele

El acústico de “Qué Prefieres?”, de Boza y Beéle, baja la velocidad y deja que la canción respire con más sentimiento, más voz y menos distracción. Boza y Beéle se mueven en un mood romántico, suave y bien íntimo, de esos que funcionan cuando el tema no necesita producción gigante para pegar. En “Qué Prefieres?”, la química entre ambos se siente natural, con una mezcla de nostalgia, deseo y ese toque tropical que hace que la canción entre fácil. El formato acústico le da otro color al tema, porque pone al frente las voces y la emoción sin perder el ritmo que caracteriza a los dos artistas. Boza y Beéle convierten “Qué Prefieres?” en una versión más cercana, perfecta para escuchar tranquilo, pero con suficiente swing para no sentirse apagada. Vale la pena ver el acústico de “Qué Prefieres?” porque muestra una faceta más limpia, cálida y emocional de una colaboración que ya tenía sabor.

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