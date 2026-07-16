Los beneficios del vinagre han sido comentados durante años, especialmente en temas de digestión, control de glucosa y alimentación saludable. Sin embargo, como ocurre con muchos remedios caseros, conviene separar lo que puede ser útil de las promesas exageradas. El vinagre no cura enfermedades ni “desintoxica” el cuerpo, pero puede tener algunos usos interesantes dentro de una dieta equilibrada.

El vinagre se obtiene mediante un proceso de fermentación y contiene ácido acético, el compuesto responsable de su sabor fuerte y de varios de sus posibles efectos. El más estudiado es su relación con la glucosa en sangre. Algunas investigaciones sugieren que consumir pequeñas cantidades de vinagre junto con comidas que contienen carbohidratos puede ayudar a reducir picos de glucosa después de comer. Aun así, no reemplaza medicamentos ni tratamientos para diabetes.

Otro de los beneficios del vinagre es que puede ayudar a mejorar el sabor de los alimentos sin necesidad de usar tanta sal, azúcar o salsas pesadas. En ensaladas, vegetales, marinados o preparaciones caseras, puede ser una herramienta simple para hacer la comida más sabrosa y ligera.

También se ha hablado mucho del vinagre para bajar de peso. Aunque puede aportar sensación de saciedad en algunas personas, sus efectos suelen ser modestos. Tomar vinagre no compensa una alimentación desordenada ni sustituye actividad física, buen sueño o control médico. Presentarlo como una solución rápida sería poco responsable.

En cuanto a la digestión, algunas personas sienten que el vinagre les ayuda con comidas pesadas, pero no todos lo toleran bien. En personas con reflujo, gastritis, úlceras o sensibilidad estomacal, puede empeorar ardor, acidez o dolor. Por eso, no debe tomarse en ayunas ni en grandes cantidades sin orientación profesional.

La forma más segura de usarlo es diluido o mezclado con alimentos. Tomarlo puro puede irritar la garganta, dañar el esmalte dental y causar molestias digestivas. También puede interactuar con ciertos medicamentos o ser problemático en personas con enfermedad renal, diabetes tratada con fármacos o niveles bajos de potasio.

Los beneficios del vinagre existen, pero no son mágicos. Usado con moderación, puede formar parte de una cocina saludable y ayudar a mejorar el sabor de los platos. La clave está en verlo como un ingrediente, no como tratamiento. En salud, lo cotidiano puede sumar, pero siempre con sentido común.