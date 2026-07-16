El sonido de la espátula contra la plancha es parte del encanto. Los llapingachos se doran poco a poco, hasta formar una superficie ligeramente tostada mientras el interior se mantiene suave y el queso empieza a fundirse. No son simples tortitas de papa. Son una de las preparaciones más queridas de la cocina ecuatoriana, especialmente en la Sierra.

La imagen muestra muy bien esa cocina de plancha: piezas redondas, unas más doradas que otras, listas para servirse con carne, chorizo, huevo, aguacate, ensalada o salsa de maní. Los llapingachos se preparan con papa cocida, achiote y queso, y su sabor depende de una masa bien trabajada, sin exceso de humedad.

Para que los llapingachos queden firmes y dorados, la papa debe cocinarse bien, escurrirse mejor y reposar antes de formar las piezas.

Ingredientes para los llapingachos

1 kg de papas peladas

2 cucharadas de aceite con achiote

1/2 taza de queso fresco desmenuzado o queso que funda bien

1 cucharadita de sal, o al gusto

1 cucharada de aceite para la plancha

Para servir

Salsa de maní

Chorizo o carne de cerdo desmechada

Huevos fritos

Aguacate

Ensalada de tomate y cebolla

Ají ecuatoriano, opcional

Preparación

Primero, cocina las papas en agua con sal hasta que estén completamente suaves. Escúrrelas muy bien y déjalas reposar unos minutos para que pierdan exceso de vapor.

Luego, machaca las papas mientras todavía están calientes, hasta obtener un puré liso y sin grumos grandes.

Después, añade el aceite con achiote y mezcla hasta que la masa tome un color amarillo parejo. Prueba y ajusta la sal.

A continuación, deja reposar la masa durante 20 a 30 minutos. Este paso ayuda a que tome cuerpo y sea más fácil formar los llapingachos.

Toma porciones de masa, forma bolas medianas y aplánalas con las manos. Coloca un poco de queso en el centro, cierra y vuelve a aplanar con cuidado para formar discos gruesos.

Calienta una plancha, comal o sartén amplia con un poco de aceite. Cocina los llapingachos a fuego medio, sin moverlos demasiado, hasta que se doren por un lado.

Luego, voltéalos con una espátula ancha y cocina el otro lado hasta que queden firmes, dorados y calientes por dentro.

Finalmente, sírvelos recién hechos con los acompañamientos que prefieras.

Consejos útiles

Usa papas harinosas si puedes. Dan una masa más firme y fácil de manejar.

Escurre muy bien las papas. Si la masa queda húmeda, los llapingachos se rompen en la plancha.

No los muevas demasiado mientras se doran. Necesitan tiempo para formar costra.

El queso debe quedar dentro, no salirse por los bordes. Usa poca cantidad y cierra bien la masa.

Si la masa está muy blanda, déjala enfriar un poco más antes de formar los discos.

Cómo servir los llapingachos

Los llapingachos se sirven calientes, apenas salen de la plancha. En Ecuador suelen acompañarse con salsa de maní, chorizo, huevo frito, aguacate y ensalada fresca. También pueden servirse como guarnición junto a carnes o como plato principal en una mesa abundante.

Al probarlos, deben sentirse dorados por fuera y suaves por dentro, con el queso fundido en el centro y el achiote dando color y aroma. Son sencillos en apariencia, pero cuando la papa está bien trabajada y la plancha hace su parte, tienen toda la fuerza de una receta tradicional bien hecha.