La cáscara del limón es donde vive el verdadero carácter del limoncello casero. No está en el jugo, sino en esos aceites aromáticos que se desprenden de la parte amarilla y perfuman el alcohol durante varios días. Por eso esta receta exige buenos limones, paciencia y cuidado al pelarlos.

Originario del sur de Italia, especialmente asociado con la costa Amalfitana, Capri y Sorrento, el limoncello se sirve muy frío, casi helado, después de una comida. Es intenso, cítrico y dulce, pero no debe sentirse pesado. Cuando está bien preparado, tiene un aroma limpio a limón y un final suave que funciona como digestivo o como base para cócteles.

Para lograr un buen limoncello casero, hay que evitar la parte blanca de la cáscara. Esa zona puede volver el licor amargo.

Ingredientes para el limoncello casero

8 limones grandes, preferiblemente orgánicos

750 ml de vodka de buena calidad o alcohol apto para consumo

2 1/2 tazas de agua

1 3/4 tazas de azúcar

Preparación

Primero, lava muy bien los limones y sécalos por completo. Si no son orgánicos, frótalos con cuidado para retirar cualquier residuo de la cáscara.

Luego, pela los limones retirando solo la parte amarilla. Evita la parte blanca, porque puede aportar amargor.

Después, coloca las cáscaras en un frasco grande de vidrio y cúbrelas con el vodka o alcohol. Cierra bien el frasco.

A continuación, deja reposar en un lugar fresco y oscuro durante 7 a 10 días. Agita suavemente el frasco una vez al día. Con el tiempo, el alcohol tomará un color amarillo intenso y un aroma claro a limón.

Cuando la infusión esté lista, prepara el jarabe. En una olla, calienta el agua con el azúcar a fuego medio, mezclando hasta que el azúcar se disuelva por completo. No hace falta hervir fuerte.

Luego, deja enfriar el jarabe por completo.

Después, cuela el alcohol para retirar las cáscaras de limón. Mezcla la infusión con el jarabe frío y revuelve bien.

Finalmente, pasa el limoncello casero a botellas limpias. Refrigera o congela antes de servir.

Consejos útiles

Pela los limones con un pelador fino para evitar la parte blanca.

Usa limones frescos, firmes y muy aromáticos. La cáscara define todo el sabor.

No mezcles el jarabe caliente con el alcohol. Debe estar frío para mantener mejor el aroma.

Si prefieres un limoncello más fuerte, usa menos jarabe. Si lo quieres más suave, añade un poco más.

Déjalo reposar unos días después de mezclarlo para que el sabor se redondee mejor.

Cómo servir el limoncello casero

El limoncello casero se sirve muy frío, en vasos pequeños, después de una comida. También puede usarse para preparar cócteles con prosecco, soda, menta o frutos rojos.

Al probarlo, debe sentirse cítrico, fresco y aromático, con dulzor suficiente para suavizar el alcohol sin esconder el limón. Es una receta sencilla, pero depende completamente del tiempo y de la calidad de la cáscara. Ahí está su encanto: pocos ingredientes, mucho perfume y un final limpio que sabe a verano italiano.