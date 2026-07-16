Una densa capa de humo de incendios procedente de Canadá volvió a deteriorar la calidad del aire en gran parte de Estados Unidos, desde los Grandes Lagos hasta Nueva York. La situación coincidió con altas temperaturas, lo que elevó la preocupación de las autoridades sanitarias.

Las zonas más afectadas se ubican cerca de los incendios activos, especialmente en Minnesota, Wisconsin y la provincia canadiense de Ontario. En Minneapolis, el Índice de Calidad del Aire, conocido como AQI, alcanzó niveles considerados peligrosos, según mediciones de IQAir.

El humo también avanzó hacia el noreste del país. En Nueva York, los residentes amanecieron con cielos anaranjados, bruma densa y menor visibilidad. La situación afectó incluso operaciones aéreas en el aeropuerto LaGuardia, según reportes locales.

Un problema agravado por el calor

El episodio se vio intensificado por una cúpula de calor, un fenómeno que atrapa aire caliente sobre una región y puede mantener el humo cerca de la superficie. Esa combinación aumenta la exposición a partículas finas, especialmente peligrosas para personas con asma, enfermedades cardíacas o problemas respiratorios.

NBC New York reportó que la región enfrentaba una doble amenaza: calor extremo y humo de incendios, con avisos de calidad del aire para el área triestatal. Las autoridades recomendaron reducir actividades al aire libre y permanecer en espacios cerrados con aire filtrado cuando sea posible.

En Nueva York, el AQI se ubicó en niveles “malsanos para grupos sensibles” durante parte de la jornada, mientras el humo canadiense se extendía por el estado y otras zonas del noreste. IQAir también señaló que Nueva York llegó a figurar entre las ciudades principales más contaminadas del mundo durante este episodio.

Riesgos para la salud

El humo de incendios contiene partículas finas que pueden entrar profundamente en los pulmones. La exposición puede causar tos, irritación en los ojos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga y mareos.

Los grupos más vulnerables incluyen niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Para ellos, las autoridades recomiendan evitar esfuerzos físicos al aire libre, cerrar ventanas y usar purificadores de aire si están disponibles.

La ciudad de Nueva York activó medidas de emergencia ante la combinación de calor y aire insalubre. Entre ellas figuran centros de enfriamiento y recomendaciones para buscar espacios con aire acondicionado y filtración adecuada. El manejo de mascarillas KN95 también volvió a ser parte de la conversación pública, ya que pueden ayudar a reducir la inhalación de partículas finas cuando se ajustan correctamente.

Canadá sigue bajo presión

Los incendios forestales en Canadá continúan generando humo que se desplaza hacia Estados Unidos. ABC News reportó más de 830 incendios activos en Canadá y más de una docena en el norte de Minnesota, con evacuaciones obligatorias y afectación del aire en amplias zonas del país.

Ontario ha sido una de las zonas más golpeadas. The Guardian reportó que los incendios en el norte de la provincia deterioraron fuertemente el aire en Toronto y provocaron evacuaciones en comunidades afectadas.

Para Nueva York, el episodio trae un recuerdo incómodo del humo extremo de 2023, cuando la ciudad quedó cubierta por una nube naranja que paralizó actividades y obligó a millones de personas a quedarse bajo techo. Esta vez, los niveles no han alcanzado aquel pico, pero la mezcla de calor y contaminación vuelve a mostrar lo frágil que puede ser la vida urbana ante incendios a cientos de millas de distancia.

El humo de incendios ya no es solo un problema local de las zonas donde arde el fuego. También es una amenaza regional que puede cruzar fronteras, alterar vuelos, afectar escuelas y poner en riesgo la salud de millones de personas en cuestión de horas.