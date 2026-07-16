Sam Neill, recordado mundialmente por su papel en Jurassic Park, murió debido a una neumonía, según confirmó su agente, Philip Grenz. La aclaración fue hecha para frenar versiones incorrectas que comenzaron a circular tras el fallecimiento del actor en Sídney.

La muerte de Neill, a los 78 años, había sido anunciada por su familia el lunes a través de Instagram. En ese primer comunicado, sus seres queridos describieron el fallecimiento como repentino e inesperado. También señalaron que el actor había superado con éxito un tratamiento contra el cáncer.

Grenz explicó después que la causa fue neumonía. Según reportes de AP y The Guardian, Neill había sido diagnosticado en 2022 con un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo raro de cáncer de la sangre. Tras tratamientos intensivos, incluido CAR-T, había anunciado recientemente que estaba libre de cáncer.

Una carrera de más de cinco décadas

Sam Neill construyó una trayectoria extensa y respetada en cine y televisión. Participó en más de 150 producciones y trabajó durante más de cinco décadas.

Para millones de espectadores, su rostro quedó asociado al doctor Alan Grant de Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. Pero su carrera fue mucho más amplia. También destacó en The Piano, Dead Calm, Hunt for the Wilderpeople y numerosas series y películas internacionales.

Tras su muerte, compañeros como Steven Spielberg, Laura Dern, Nicole Kidman y Jeff Goldblum le dedicaron mensajes de homenaje. Muchos resaltaron su talento, su calidez y su discreción personal.

Un hombre reservado hasta el final

Su agente señaló que Neill era una persona extremadamente reservada y que detestaba el alboroto. Por eso, su familia realizará una ceremonia privada en su granja de Nueva Zelanda, en una fecha aún por determinar.

Grenz también pidió respeto para sus seres queridos durante este momento difícil. El actor dividía su vida entre Australia y Nueva Zelanda, donde desarrolló además su faceta como viticultor con su marca Two Paddocks.

Proyectos pendientes

Neill se mantuvo activo hasta el final. Durante el último año filmó cuatro proyectos que se estrenarán en los próximos meses. Entre ellos figuran Godzilla x Kong: Supernova y The Last Resort, una comedia romántica coprotagonizada por Daisy Ridley.

Su familia pidió que, en lugar de flores, quienes deseen honrar su memoria consideren hacer donaciones a causas importantes para él, como la fundación Hospital Dunstan y la Fundación Snowdome.

La muerte de Sam Neill deja una ausencia enorme en el cine. Fue una estrella sin necesidad de comportarse como una. Un actor elegante, sobrio y querido, capaz de moverse entre grandes producciones y dramas íntimos con la misma autoridad. Para varias generaciones, siempre será el hombre que miró a los dinosaurios con asombro, miedo y humanidad.