Cuidado con el sol: cómo proteger la piel durante este verano

Cuidarse del sol durante el verano es una medida básica de salud, no solo una recomendación estética. Las altas temperaturas y la mayor exposición al aire libre pueden aumentar el riesgo de quemaduras solares, deshidratación, manchas en la piel, envejecimiento prematuro y, con el tiempo, daño acumulado que puede elevar el riesgo de cáncer de piel.

El sol emite radiación ultravioleta, conocida como rayos UV, que puede afectar la piel incluso en días nublados. Por eso, no basta con protegerse solo cuando se va a la playa o a la piscina. Caminar, manejar, hacer compras, trabajar al aire libre o esperar el transporte también cuentan como exposición solar.

Una de las mejores formas de cuidarse del sol es usar protector solar de amplio espectro, con un SPF de al menos 30. Debe aplicarse en rostro, cuello, orejas, brazos, manos y cualquier zona expuesta. Lo ideal es colocarlo unos 15 a 30 minutos antes de salir y reaplicarlo cada dos horas, o antes si la persona suda mucho o entra al agua.

La ropa también ayuda. Sombreros de ala ancha, gafas de sol con protección UV, camisas ligeras de manga larga y ropa con protección solar pueden reducir la exposición directa. Buscar sombra entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde también es una decisión inteligente, ya que en ese horario los rayos solares suelen ser más intensos.

Cuidarse del sol también incluye hidratarse bien. El calor puede hacer que el cuerpo pierda líquidos con mayor rapidez, especialmente en niños, adultos mayores, personas que trabajan al aire libre y quienes hacen ejercicio. Beber agua con frecuencia, evitar exceso de alcohol y prestar atención a señales como mareo, dolor de cabeza, debilidad o sed intensa puede prevenir complicaciones.

Las quemaduras solares no deben tomarse a la ligera. Si la piel se enrojece, duele, arde o aparecen ampollas, conviene salir del sol, hidratarse y enfriar la zona con compresas frescas. Si hay fiebre, escalofríos, confusión, vómitos o ampollas extensas, se debe buscar atención médica.

El verano se puede disfrutar sin descuidar la piel. Cuidarse del sol no significa quedarse encerrado, sino tomar decisiones simples: protector solar, sombra, ropa adecuada, agua y atención a las señales del cuerpo. La piel tiene memoria, y protegerla hoy es una inversión para los próximos años.