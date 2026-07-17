China abrió este viernes en Shanghái la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, conocida como WAIC, con un mensaje claro: quiere competir de frente con Estados Unidos en el desarrollo, la infraestructura y la gobernanza global de la inteligencia artificial.

El evento se celebrará hasta el lunes y reunirá a más de 1.100 empresas, más de 140 foros temáticos y más de 1.400 invitados internacionales. También será escenario para más de 300 debuts globales de productos de inteligencia artificial, según datos de la organización y medios estatales chinos.

La inteligencia artificial en China ya no se presenta solo como una carrera tecnológica. Pekín la está usando también como una herramienta económica, industrial y diplomática.

Una feria con ambición global

La WAIC se ha convertido en la principal vitrina china para mostrar avances en modelos de IA, robótica, semiconductores, infraestructura digital y aplicaciones empresariales. En ediciones anteriores, el foco estuvo en los grandes modelos de lenguaje y en los chips. Este año, el énfasis se mueve hacia sistemas más eficientes, centros de datos, gobernanza y el impacto social de la tecnología.

Entre las novedades más observadas figuran el supernodo Atlas 950 de Huawei, el modelo multimodal M3 de MiniMax y el robot Quester1, de Swancor, capaz de alternar formas bípedas y cuadrúpedas con un solo chasis.

La conferencia también contará con una agenda académica de alto nivel. Entre los participantes figuran Andrew Yao y Richard Sutton, ambos ganadores del premio Turing, considerado una de las distinciones más importantes en computación.

Xi Jinping eleva el tono político

La importancia estratégica del evento quedó clara con la participación del presidente chino, Xi Jinping, quien inauguró la conferencia por primera vez. En su discurso, Xi pidió más cooperación internacional para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial y criticó las restricciones tecnológicas impulsadas por Estados Unidos bajo argumentos de seguridad nacional.

China también presentó la World Artificial Intelligence Cooperation Organization, conocida como WAICO, una nueva organización con 29 países fundadores. Entre ellos figuran Rusia, Kazajistán, Brasil, Cuba y Venezuela, según reportes internacionales.

Xi describió la iniciativa como una respuesta a las necesidades del “sur global”. También pidió una supervisión “precisa y efectiva” para evitar una pérdida de control sobre esta tecnología.

El mensaje tiene una lectura geopolítica evidente. China quiere posicionarse como alternativa a los marcos liderados por Occidente, especialmente en países que buscan acceso más barato a modelos, infraestructura y capacitación en IA.

Competencia directa con Estados Unidos

La WAIC llega en un momento de competencia intensa entre empresas chinas y estadounidenses. Firmas como DeepSeek, Zhipu AI y MiniMax buscan disputar espacio a compañías de Silicon Valley mediante modelos abiertos, precios bajos y rápida adopción comercial.

Esa rivalidad no ocurre en un vacío. Washington ha impuesto restricciones a la exportación de chips avanzados y maquinaria clave para fabricarlos. Pekín, mientras tanto, intenta reducir su dependencia de proveedores extranjeros y fortalecer su propia cadena tecnológica.

Según reportes económicos citados en el texto base, China prepara un plan de inversión de unos 295.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, centrado en centros de datos y tecnologías estratégicas como semiconductores.

La batalla también toca el terreno legal y ético. Empresas estadounidenses han acusado a rivales chinos de acceder de forma indebida a sus modelos para replicar capacidades. China rechaza este tipo de señalamientos y defiende su avance como resultado de inversión, escala y talento local.

Gobernanza, chips y poder global

La inteligencia artificial en China se está convirtiendo en una prioridad nacional comparable a la energía, la defensa o las telecomunicaciones. No se trata solo de tener mejores modelos. Se trata de controlar infraestructura, talento, datos, chips y normas internacionales.

Por eso, la WAIC importa más allá de los productos que se presenten. Es una señal de hacia dónde quiere ir Pekín: menos dependencia tecnológica, más influencia en el sur global y una presencia más fuerte en la discusión sobre quién regula la IA.

Estados Unidos todavía conserva ventajas importantes en chips avanzados, modelos líderes y ecosistemas de inversión. Pero China quiere demostrar que puede competir con escala, velocidad y apoyo estatal.

La conferencia de Shanghái funciona como escaparate y como declaración política. En un sector que definirá buena parte de la economía futura, China no quiere ser espectadora. Quiere estar en la mesa donde se diseñan las herramientas, las reglas y el poder.