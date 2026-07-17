La calidad del aire en Nueva York se mantiene en niveles insalubres debido al humo de incendios forestales que baja desde Canadá y afecta a gran parte del noreste de Estados Unidos. La situación ha provocado cielos brumosos, olor a humo en varias zonas y preocupación entre las autoridades de salud.

El Índice de Calidad del Aire, conocido como AQI, se ubicó alrededor de 165 en la ciudad, un nivel considerado “insalubre”. En esta categoría, no solo las personas sensibles pueden presentar síntomas. También el público general puede empezar a sentir irritación en la garganta, tos, fatiga, presión en el pecho o dificultad para respirar.

El principal contaminante es el PM2.5, una partícula fina que puede entrar profundamente en los pulmones. Por eso, los expertos recomiendan tomar precauciones aunque el cielo no se vea completamente cubierto.

El humo llega desde Canadá

El deterioro de la calidad del aire en Nueva York está relacionado con más de 100 incendios activos en Canadá. El humo se ha desplazado hacia el sur y ha afectado también zonas de Nueva Jersey, Connecticut y otros estados del área triestatal.

Las peores condiciones se han registrado más cerca de los incendios activos, especialmente en Minnesota, Wisconsin y Ontario. En Minneapolis, el AQI llegó a niveles peligrosos, según reportes de IQAir.

La situación se agravó por una cúpula de calor, un fenómeno que atrapa aire caliente y contaminantes cerca de la superficie. Cuando eso ocurre, el humo tarda más en dispersarse y la exposición puede ser mayor.

Qué deben hacer los residentes

Las autoridades recomiendan reducir o evitar actividades al aire libre, especialmente ejercicio intenso. Correr, montar bicicleta o hacer deportes al aire libre puede aumentar la cantidad de partículas inhaladas.

Los grupos más vulnerables deben tener aún más cuidado. Esto incluye niños, adultos mayores, embarazadas y personas con asma, EPOC, enfermedades cardíacas o problemas respiratorios.

Si necesita salir por un período prolongado, lo más recomendable es usar una mascarilla N95 o KN95 bien ajustada. Las mascarillas de tela o quirúrgicas comunes no filtran bien las partículas finas del humo.

En casa, lo ideal es mantener puertas y ventanas cerradas. También se recomienda usar el aire acondicionado en modo recirculación y prender purificadores con filtro HEPA si están disponibles.

También conviene evitar actividades que empeoren el aire interior. No queme velas, incienso ni leña. Evite freír comida o usar estufas de gas por largos períodos si no hay buena ventilación. Tampoco es recomendable pasar la aspiradora, a menos que tenga filtro HEPA, porque puede levantar partículas.

Cuándo buscar ayuda médica

Las personas deben prestar atención a síntomas como tos persistente, silbido al respirar, dolor de pecho, mareos, falta de aire o cansancio inusual. Quienes usan inhalador deben tenerlo cerca y seguir las indicaciones de su médico.

Si una persona presenta dificultad severa para respirar, confusión, dolor fuerte en el pecho o labios azulados, debe buscar atención médica de emergencia.

La ciudad también ha activado medidas de respuesta, incluyendo centros de enfriamiento y distribución de mascarillas en distintos puntos. Estas medidas son importantes porque el calor y el aire insalubre pueden ser una combinación peligrosa, especialmente para personas sin aire acondicionado.

Se espera que el humo disminuya gradualmente más tarde y durante la noche, según cambien los vientos. Además, las lluvias del fin de semana podrían ayudar a limpiar el aire.

Aun así, las condiciones pueden cambiar rápido. Antes de salir, los residentes deben revisar el AQI en AirNow.gov o en fuentes locales confiables. En días como este, mirar el clima no es suficiente. También hay que mirar qué estamos respirando.