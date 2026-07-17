Antes de que Rocky se convirtiera en una de las películas más importantes de la historia del cine, fue el sueño de un actor desconocido que se negó a aceptar un “no” como respuesta. Esa es la historia que contará I Play Rocky, la nueva producción de Amazon MGM Studios, cuyo primer tráiler fue presentado este martes.

La película llegará a los cines el 6 de noviembre de 2026, coincidiendo con el 50 aniversario del estreno de Rocky, la cinta de 1976 que lanzó la carrera de Sylvester Stallone y dio origen a una de las franquicias más exitosas del cine.

Dirigida por el ganador del Premio Óscar Peter Farrelly (Green Book), I Play Rocky narra la historia real de un joven Stallone que apostó todo por un guion en el que creía profundamente. Aunque varios estudios mostraron interés en comprar la historia, el actor rechazó ofertas millonarias porque insistía en interpretar al protagonista, una decisión que estuvo a punto de costarle la oportunidad de ver su proyecto en la pantalla grande.

El filme está protagonizado por Anthony Ippolito, quien interpreta al joven Sylvester Stallone. El elenco también incluye a Matt Dillon, Stephan James, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass y Kiki Seto.

La historia muestra los obstáculos personales y profesionales que enfrentó Stallone antes de que Rocky se convirtiera en un fenómeno mundial. Más allá del boxeo, la película busca retratar el sacrificio, la perseverancia y la confianza en uno mismo que marcaron el nacimiento de uno de los personajes más emblemáticos de Hollywood.

El impacto de Rocky sigue siendo enorme cinco décadas después. La película ganó el Óscar a Mejor Película en 1977, además de los premios a Mejor Dirección y Mejor Montaje. También recibió diez nominaciones al Premio de la Academia y dio origen a una franquicia que incluye ocho películas entre las sagas Rocky y Creed, con miles de millones de dólares recaudados en la taquilla mundial.

Con I Play Rocky, el público conocerá la historia que ocurrió antes de la fama, cuando un actor prácticamente desconocido apostó su carrera por una idea que cambiaría para siempre la historia del cine. El estreno está previsto para el 6 de noviembre en salas de cine seleccionadas antes de su lanzamiento nacional.