Argentina llega a la final del Mundial 2026 con una identidad muy clara: es el equipo de los goles agónicos. La selección de Lionel Scaloni anotó en los últimos 15 minutos de todos los partidos que disputó en el torneo, una tendencia que la acompañó desde el debut y que terminó siendo decisiva para alcanzar el duelo por el título ante España.

El dato es contundente. De los 19 goles argentinos en la Copa del Mundo, 11 llegaron en el tramo final de los partidos. Varios aparecieron cuando el equipo estaba contra las cuerdas, en desventaja o muy cerca de una prórroga o una definición por penaltis.

La semifinal ante Inglaterra fue la imagen perfecta de ese patrón. Argentina perdía 1-0, pero lo dio vuelta con goles de Enzo Fernández en el minuto 85 y Lautaro Martínez en el 90+2, según el reporte oficial de la FIFA. Ese triunfo clasificó a la Albiceleste a la final del domingo contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El “momento Argentina”

Durante el Mundial, comentaristas y aficionados empezaron a hablar del “momento Argentina”. Es ese tramo en el que el rival parece cansado, intenta cuidar el resultado y el equipo de Scaloni acelera.

No se trata solo de empuje emocional. Argentina encuentra mejores líneas de pase, carga el área con más decisión y asume riesgos que antes administraba con paciencia.

Ese comportamiento apareció desde la fase de grupos. Ante Argelia, Lionel Messi cerró el 3-0 en el minuto 76 con un zurdazo desde la puerta del área. Frente a Austria, volvió a aparecer en el 95 para sellar el 2-0. Contra Jordania, marcó de tiro libre en el minuto 80 para dejar el 1-3 definitivo.

El patrón no se apagó en las eliminatorias. Al contrario, se hizo más dramático.

Remontadas con sello argentino

En dieciseisavos, Cabo Verde llevó a Argentina hasta la prórroga. Lisandro Martínez adelantó al equipo apenas iniciado el tiempo suplementario, pero Sidny Lopes Cabral igualó otra vez. Cuando los penaltis ya parecían inevitables, un córner de Messi terminó en un cabezazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges y entró para el 3-2 final.

En octavos, Egipto puso a Argentina en su escenario más incómodo. Por primera vez en el torneo, la Albiceleste empezó perdiendo. La respuesta llegó tarde, pero llegó con fuerza: Romero marcó en el 79, Messi empató en el 84 y Enzo Fernández completó la remontada en el 90+2.

La historia se repitió en cuartos ante Suiza. El partido parecía atrapado en el 1-1 y encaminado a los penaltis, hasta que Julián Álvarez apareció con un remate preciso a ocho minutos del final del segundo tiempo suplementario. Poco después, Lautaro Martínez capturó un rebote en un contraataque y firmó el 3-1.

Paciencia, carácter y lectura del partido

Los goles agónicos de Argentina no son casualidad. El equipo ha demostrado una mezcla de paciencia, confianza y lectura emocional del juego. No se desespera de inmediato. Tampoco renuncia cuando el reloj empieza a jugar en contra.

Scaloni lo resumió tras la victoria ante Inglaterra. Dijo que su equipo suele jugar mejor en la dificultad, cuando el rival duda y Argentina siente que puede lastimar.

Messi también destacó la fortaleza mental del grupo. Según el capitán, la selección sabe leer los momentos del partido y mantener la calma incluso después de recibir un golpe.

Esa capacidad pesa tanto como la táctica. En un Mundial de partidos cerrados, la diferencia muchas veces no está en dominar 90 minutos. Está en saber cuándo acelerar, cuándo insistir y cuándo convertir una jugada aislada en una clasificación.

Una montaña rusa para los hinchas

Para los argentinos, este Mundial se ha vivido con el cuerpo en tensión. Cada partido parece repetir una secuencia parecida: ansiedad, ocasiones falladas, reloj que corre, nervios, silencio y una explosión final que libera todo.

En hogares, bares, plazas y estadios, los goles sobre el cierre se convirtieron en una marca emocional. No son solo goles. Son desahogos.

Ahora, ante España, Argentina intentará que esa costumbre vuelva a aparecer en el escenario más grande. La final enfrentará a dos equipos con talento, historia y presión. Pero la Albiceleste llega con una certeza: si el partido entra en los últimos minutos todavía abierto, nadie puede darla por vencida.

Este Mundial ya le dio un nombre a ese tramo. Se llama el “momento Argentina”. Y hasta ahora, casi siempre terminó igual: con la pelota adentro, los brazos al cielo y el rival preguntándose cómo se le escapó el partido.