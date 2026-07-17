Menu
Home/Salud/Fútbol y salud: lecciones del deporte y cómo afecta al cuerpo de los atletas

Fútbol y salud: lecciones del deporte y cómo afecta al cuerpo de los atletas

Facebook
Twitter
Pinterest
EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

El fútbol y salud tienen una relación poderosa. Practicar soccer puede fortalecer el cuerpo, mejorar la resistencia, apoyar la salud mental y enseñar habilidades que van mucho más allá de la cancha. Pero también es un deporte exigente, con riesgos físicos y emocionales que deben tomarse en serio, especialmente en atletas que entrenan con frecuencia o compiten a alto nivel.

Una de las lecciones más comunes del fútbol es aprender a trabajar en equipo. Ningún jugador gana solo. La comunicación, la disciplina, la paciencia y la capacidad de manejar la presión forman parte del juego. Para muchos deportistas, esa experiencia ayuda a desarrollar confianza, pertenencia y resiliencia.

Desde el punto de vista físico, el fútbol combina carrera, cambios de dirección, saltos, aceleraciones, fuerza y coordinación. Esta mezcla puede beneficiar el corazón, los pulmones, los músculos y la salud metabólica. La actividad física regular también se asocia con mejor ánimo, menos ansiedad a corto plazo y mejor calidad de sueño, según recomendaciones de salud pública.

Sin embargo, hablar de fútbol y salud también exige mencionar las lesiones. Entre las más comunes están los esguinces de tobillo, lesiones de rodilla, molestias musculares, sobrecargas, golpes, tendinitis y conmociones cerebrales. Muchas ocurren por cambios bruscos de dirección, contacto con otros jugadores, fatiga, mala técnica, falta de calentamiento o regreso demasiado rápido después de una lesión.

El impacto mental tampoco debe ignorarse. El deporte puede aumentar la autoestima y reducir el estrés, pero la presión por rendir, ganar, conseguir becas o mantenerse en el equipo puede generar ansiedad, frustración y agotamiento. En atletas jóvenes, esto puede ser más fuerte si sienten que su valor depende de jugar bien.

Para cuidar la salud del deportista, la prevención es clave. Un buen calentamiento, entrenamiento de fuerza, descanso adecuado, hidratación, alimentación suficiente y recuperación después de los partidos pueden reducir riesgos. También importa escuchar al cuerpo: dolor persistente, mareos, falta de aire intensa, golpes en la cabeza o cambios de ánimo no deben normalizarse.

El fútbol y salud deben verse como parte de una misma conversación. El deporte puede formar carácter, crear comunidad y mejorar la condición física, pero solo cuando se practica con equilibrio. La meta no es solo jugar más, sino jugar mejor, con menos lesiones y con una relación más sana con el rendimiento.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Salud
Cuidado con el sol: cómo proteger la piel durante este verano
July 17, 7:00 AM
By
Salud
Vinagre: beneficios reales, usos comunes y precauciones que conviene conocer
July 16, 6:00 AM
By
Salud
Jugos detox: lo bueno, lo malo y lo que conviene saber antes de tomarlos
July 15, 6:00 AM
By
Salud
Beneficios de la pitaya: una fruta tropical que aporta fibra, antioxidantes y frescura
July 14, 6:00 AM
By
Salud
Obesidad, presión arterial y colesterol: qué revela un estudio sobre adultos mayores de 40
July 13, 6:00 AM
By
Salud
Célula sintética completa ciclo vital y abre nuevas puertas para la ciencia
July 12, 6:00 AM
By
Salud
Vacunas de ARNm: qué dice la evidencia sobre su seguridad y futuro médico
July 11, 7:00 AM
By
Salud
El estrés térmico aumenta en el mundo y expone a más personas a calor extremo
July 10, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *