Taco Bell retiró de sus restaurantes en Estados Unidos lechuga iceberg rallada potencialmente contaminada, después de que autoridades sanitarias vincularan ese producto con un brote de ciclosporiasis en cinco estados. La enfermedad intestinal, causada por el parásito Cyclospora, puede provocar diarrea severa y síntomas que se prolongan durante días o semanas si no se trata correctamente.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, investigan el brote junto a autoridades estatales y locales. Según los CDC, la lechuga iceberg rallada servida en locales de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental está relacionada con los casos reportados. El organismo recomendó no consumir ese producto en restaurantes de la cadena ubicados en esos cinco estados.

Más de 1.600 personas afectadas

De acuerdo con los CDC, más de 1.644 personas enfermas reportaron haber comido en Taco Bell en los estados investigados. La agencia también informó 94 hospitalizaciones y ningún fallecimiento vinculado a este brote.

La investigación de trazabilidad de la FDA identificó a un único proveedor de lechuga iceberg procedente de México utilizado por esos restaurantes. Aunque la FDA no nombró públicamente a la empresa, medios estadounidenses como AP y The Wall Street Journal reportaron que fuentes cercanas a la investigación identificaron al proveedor como Taylor Farms.

Taco Bell indicó que retiró al proveedor señalado de su cadena de suministro y que reemplazaría la lechuga afectada en un plazo breve. La compañía aseguró que toma en serio la salud y seguridad de sus consumidores.

Qué es la ciclosporiasis

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Suele transmitirse cuando una persona consume alimentos o agua contaminados.

Entre los síntomas más comunes están diarrea frecuente, pérdida de apetito, pérdida de peso, hinchazón abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos. En algunos casos, los síntomas pueden mejorar y luego regresar.

La enfermedad no suele transmitirse directamente de una persona a otra, porque el parásito necesita tiempo fuera del cuerpo para volverse infeccioso. Aun así, los brotes pueden afectar a muchas personas cuando el alimento contaminado se distribuye en varios lugares.

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades recomiendan que las personas que hayan comido lechuga iceberg rallada en Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio o Virginia Occidental estén atentas a posibles síntomas. Si presentan diarrea severa o persistente, deben contactar a un proveedor médico.

Esto es especialmente importante para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados. La ciclosporiasis puede tratarse con antibióticos, pero requiere diagnóstico adecuado.

Los CDC también investigan otros casos de ciclosporiasis a nivel nacional que no necesariamente están relacionados con Taco Bell. Eso significa que el brote de la cadena es parte de una situación más amplia bajo vigilancia sanitaria.

Una alerta para la cadena alimentaria

El caso vuelve a poner bajo presión los sistemas de seguridad alimentaria, especialmente en productos frescos como lechuga, hierbas y vegetales listos para consumir. Estos alimentos no siempre pasan por un proceso de cocción que elimine patógenos antes de llegar al cliente.

Para Taco Bell, la respuesta rápida será clave. En brotes de este tipo, retirar el producto afectado, identificar al proveedor y colaborar con las autoridades puede reducir el riesgo de nuevos casos.

Para los consumidores, la recomendación es simple: si está en uno de los cinco estados afectados, evite la lechuga iceberg rallada servida en Taco Bell hasta nuevo aviso. Y si después de comer allí presenta síntomas fuertes, no lo deje pasar como “algo que cayó mal”. En un brote confirmado, la diferencia entre esperar y consultar puede importar.