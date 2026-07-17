Los traspasos de 530 jugadores del Mundial han generado 221 millones de dólares en indemnizaciones por formación y contribuciones de solidaridad a lo largo de sus carreras, según informó la FIFA. El dato vuelve a poner el foco en los clubes que descubren, forman y acompañan a futbolistas antes de que lleguen a la élite internacional.

Desde la creación de la FIFA Clearing House en noviembre de 2022, clubes de todo el mundo han recibido una cantidad cercana a los 1.000 millones de dólares por este concepto. La cifra incluye pagos generados por futbolistas mundialistas y también por jugadores que no participan en la competición.

La FIFA explicó que estos fondos han beneficiado a clubes relacionados con futbolistas de 46 de las 48 selecciones que compiten en el Mundial. Entre ellas figuran Argentina y España, las dos finalistas, que cuentan con 20 jugadores cuyos traspasos han generado este tipo de compensaciones.

Un sistema para recompensar la formación

La indemnización por formación busca reconocer económicamente a los clubes que invierten en el desarrollo de jugadores jóvenes. En un mercado donde los traspasos internacionales mueven cifras enormes, el mecanismo intenta asegurar que una parte del dinero llegue también a las instituciones que participaron en las primeras etapas de la carrera del futbolista.

La FIFA Clearing House funciona como una cámara de compensación. Su objetivo es calcular y distribuir pagos de formación de manera más automática, transparente y ordenada. Según la propia FIFA, el proceso incluye la identificación del derecho a recibir compensación, la creación de un pasaporte electrónico del jugador y la transferencia de los pagos correspondientes.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que estas cifras muestran el papel de la Clearing House en el fortalecimiento del sistema de desarrollo futbolístico. Según el dirigente, el mecanismo garantiza que los clubes reciban la recompensa económica que merecen por formar futuras generaciones de futbolistas.

Diez jugadores, 34,3 millones

La FIFA señaló que diez futbolistas generaron en conjunto 34,3 millones de dólares en indemnizaciones para los clubes donde se formaron. La lista incluye a Neymar, João Félix, Manuel Ugarte, Enzo Fernández, Kai Havertz, Moisés Caicedo, Michael Olise, Min-jae Kim, Malik Tillman y Viktor Gyökeres.

El dato llama la atención porque esos diez jugadores representan a diez selecciones diferentes. Para la FIFA, eso refleja el carácter global del sistema y su alcance más allá de las potencias tradicionales.

Los traspasos de jugadores neerlandeses convocados al Mundial reportaron 16,5 millones de dólares. Además, entre las diez primeras posiciones figuran selecciones de UEFA como Portugal, Francia, Bélgica, Croacia y Alemania; de CONMEBOL como Argentina, Uruguay y Brasil; y de CAF como Senegal.

Colombia y Ecuador, entre los destacados

La FIFA también detalló que 20 de los 26 futbolistas de Croacia en este Mundial han generado indemnizaciones por formación. Colombia y Ecuador aparecen muy cerca, con 19 y 18 jugadores respectivamente. Luego figuran Costa de Marfil, con 17, y Japón, Suiza y Países Bajos, con 16 cada una.

De media, el 63 % de las indemnizaciones generadas por jugadores mundialistas beneficia a clubes de sus propios países de origen. Sin embargo, el porcentaje cambia mucho según cada federación.

Los clubes de Chequia recibieron el 92,4 % de las indemnizaciones generadas por su selección nacional. Argentina aparece con 89,8 % y Alemania con 88,6 %. En cambio, selecciones como Senegal, Argelia y Estados Unidos generaron pagos que beneficiaron principalmente a clubes de otras federaciones.

Un impacto más allá del Mundial

La FIFA recordó que los jugadores del Mundial representan solo una parte del sistema. Los traspasos de 10.422 futbolistas que no participan en la competición generaron otros 768 millones de dólares en recompensas de formación.

Ese dato es clave. Aunque los nombres más grandes se llevan los titulares, el sistema también impacta a clubes más pequeños, academias y equipos que muchas veces dependen de estos pagos para sostener sus programas juveniles.

En el fútbol moderno, formar talento no siempre garantiza títulos inmediatos. Pero sí puede convertirse en una fuente vital de ingresos cuando esos jugadores avanzan en sus carreras y son transferidos a otros equipos.

La cifra de 221 millones generada por jugadores del Mundial confirma una realidad: detrás de cada estrella hay una cadena de clubes, entrenadores y estructuras que participaron en su formación. La FIFA quiere que esa cadena también reciba parte del valor que ayudó a crear.