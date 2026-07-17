Mauro Méndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, habría fallecido a los 30 años, según reportó este viernes la periodista Mandy Fridmann. La noticia causó conmoción en el mundo del entretenimiento latino, especialmente entre seguidores de la actriz y del joven DJ, conocido profesionalmente como MAAHEZ.

De acuerdo con el reporte inicial, Aylín Mujica recibió la noticia mientras se encontraba en Colombia, donde participa en las grabaciones de Top Chef VIP. Fridmann señaló que la actriz está “destrozada” por la pérdida de su primogénito. Univision también informó que el programa En casa con Telemundo confirmó el deceso y envió condolencias a la artista.

Lo que se sabe hasta ahora

Hasta el momento, Aylín Mujica no se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales sobre la muerte de Mauro Méndez. Por esa razón, la información disponible se mantiene basada en reportes periodísticos y en lo divulgado por comunicadores cercanos al medio del espectáculo.

Según Fridmann, Mauro habría viajado a Barbados, en el Caribe, para asistir a un juego de béisbol. La periodista indicó que personas allegadas a la actriz le dijeron que el joven padecía neumonía y que Mujica le habría pedido no viajar y cuidarse. Algunos medios reportaron que, aunque no se conocen detalles oficiales, se investiga si pudo haber sufrido una complicación de salud.

Por ahora no hay un comunicado médico o familiar que confirme una causa oficial de muerte. En casos así, es importante manejar la información con cautela, especialmente cuando se trata de una pérdida reciente y de una familia en duelo.

Quién era Mauro Méndez

Mauro Méndez era el hijo mayor de Aylín Mujica. En el ámbito artístico era conocido como MAAHEZ y se desempeñaba como DJ. Su perfil profesional estaba ligado a la música y a la escena de entretenimiento, lejos del tipo de exposición televisiva que ha acompañado durante años la carrera de su madre.

Aylín Mujica, nacida en Cuba, es una actriz y presentadora reconocida por su trabajo en telenovelas, realities y programas de televisión. En años recientes ha mantenido presencia en la pantalla hispana de Estados Unidos, especialmente a través de Telemundo.

Una noticia que golpea al espectáculo latino

La muerte de Mauro Méndez ha generado mensajes de sorpresa y tristeza entre seguidores de la actriz. La noticia resulta especialmente dolorosa por la edad del joven y por las circunstancias en las que Mujica habría recibido la llamada, mientras se encontraba trabajando fuera de su país.

Hasta que la familia decida hablar, el enfoque debe estar en el respeto. La pérdida de un hijo es una de las situaciones más devastadoras que puede enfrentar una madre, y la exposición pública puede hacer ese dolor todavía más difícil.

Mauro Méndez deja una huella propia como MAAHEZ y una ausencia enorme en su familia. Para Aylín Mujica, este es un momento profundamente personal, más allá de las cámaras, los titulares y la farándula.