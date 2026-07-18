El wok debe estar caliente antes de que el pollo toque la superficie. Ahí empieza el carácter del pollo Kung Pao: trozos pequeños dorados rápido, una salsa oscura que se vuelve brillante en segundos y el contraste del maní tostado al final. No es un guiso ni un pollo cubierto de salsa pesada. Es un salteado rápido, preciso y lleno de textura.

El pollo Kung Pao tiene raíces en la cocina de Sichuan, aunque también existen muchas versiones populares en restaurantes chinos fuera de China. La base combina pollo, chiles secos, maní y una salsa salada, ligeramente dulce y ácida. El picante debe sentirse, pero no borrar el resto. El maní aporta crujido, los vegetales dan frescura y la salsa une todo sin ahogar los ingredientes.

Para que quede bien, conviene cortar todo antes de empezar. Una vez que el fuego está encendido, la receta avanza rápido.

Ingredientes para el pollo Kung Pao

600 g de pechuga o muslos de pollo deshuesados, cortados en cubos pequeños

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharada de vino de arroz chino o vinagre de arroz

1 cucharadita de maicena

1 cucharada de aceite vegetal

Para la salsa

3 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de vinagre de arroz

1 cucharada de salsa hoisin, opcional

1 cucharadita de azúcar morena

1 cucharadita de maicena

1/3 taza de caldo de pollo o agua

1 cucharadita de aceite de sésamo

Para el salteado

2 cucharadas de aceite vegetal

3 dientes de ajo picados

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

6 a 8 chiles secos, enteros o partidos

1/2 pimiento rojo en cubos

1/2 pimiento verde en cubos

3 cebollines cortados en trozos

1/2 taza de maní tostado sin sal

Pimienta blanca o negra al gusto

Preparación

Primero, coloca el pollo en un recipiente y mézclalo con la salsa de soya, el vino de arroz o vinagre, la maicena y una cucharada de aceite. Deja reposar durante 15 minutos mientras preparas el resto.

Luego, mezcla en otro recipiente todos los ingredientes de la salsa: salsa de soya, vinagre de arroz, hoisin si la usas, azúcar, maicena, caldo y aceite de sésamo. Reserva.

Después, calienta un wok o sartén amplia a fuego alto. Añade una cucharada de aceite y saltea el pollo en una sola capa. Cocina hasta que esté dorado por fuera y casi cocido por dentro. Retira y reserva.

A continuación, agrega otra cucharada de aceite a la misma sartén. Incorpora los chiles secos, el ajo y el jengibre. Cocina unos segundos, solo hasta que suelten aroma, sin dejar que se quemen.

Luego, añade los pimientos y saltea durante 1 o 2 minutos. Deben quedar vivos, con algo de textura.

Regresa el pollo a la sartén y vierte la salsa. Mezcla rápido hasta que espese y cubra bien todos los ingredientes.

Finalmente, incorpora los cebollines y el maní tostado. Mezcla una última vez y retira del fuego.

Consejos útiles

Usa muslos de pollo si quieres una textura más jugosa. La pechuga funciona, pero se seca más rápido.

No llenes demasiado la sartén. Si el pollo se amontona, suelta líquido y no se dora bien.

Los chiles secos dan aroma y picante. Puedes usar menos si prefieres una versión más suave.

Añade el maní al final para que mantenga su textura crujiente.

Ten la salsa lista antes de empezar a saltear. No habrá tiempo de mezclarla después.

Cómo servir el pollo Kung Pao

El pollo Kung Pao se sirve caliente, recién salteado, con arroz blanco, arroz jazmín o fideos sencillos. También puede acompañarse con pepino fresco o vegetales al vapor para equilibrar el picante.

Al probarlo, debe sentirse salado, ácido, ligeramente dulce y picante, con el pollo cubierto por una salsa brillante y el maní dando contraste en cada bocado. Es una receta rápida, pero exige orden. El fuego alto no perdona distracciones, y ahí está precisamente su fuerza.