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La selección española sobrevive a Hungría y avanza a semifinales

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FOTODELDÍA SÍDNEY (Australia), 22/07/2026.- Sienna Hearn de Australia en acción durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Waterpolo entre Australia e Italia en el Centro Acuático del Parque Olímpico de Sídney, Australia. EFE/EPA/STEVE MARKHAM. PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA.

La selección española consiguió este miércoles una agónica victoria por 8-7 frente a Hungría. El resultado aseguró su clasificación para las semifinales de la Copa del Mundo de waterpolo femenino.

España llegó por detrás a los últimos minutos, pero respondió cuando el partido parecía escapar. Queralt Bertran e Irene González marcaron los goles que cambiaron el resultado en Sídney.

El tanto de González llegó durante una superioridad numérica y puso el definitivo 8-7. Después, una última defensa permitió cerrar un triunfo construido desde la resistencia.

España responde en los minutos decisivos

El encuentro mantuvo una enorme igualdad desde el primer cuarto, que terminó con empate 2-2. La selección española tomó una ligera ventaja antes del descanso y se marchó con un 5-4 favorable.

Hungría respondió en el tercer periodo y logró igualar el marcador a seis. Además, comenzó el último cuarto con mayor precisión y volvió a ponerse por delante.

España tuvo que buscar el empate en lugar de defender una ventaja. En ese momento, Bertran asumió la responsabilidad ofensiva y devolvió la esperanza al equipo.

Poco después, González aprovechó una jugada con una rival excluida para completar la remontada. El conjunto dirigido por Jordi Valls protegió la ventaja durante la última posesión húngara.

La defensa sostiene a las campeonas olímpicas

El partido estuvo marcado por el trabajo defensivo y las pocas ocasiones claras. Martina Terré tuvo una actuación decisiva bajo la portería española y frenó varios intentos de Hungría.

Por otra parte, el equipo acusó la ausencia de Bea Ortiz, su capitana y principal referencia ofensiva. La jugadora no participó después de someterse a una cirugía menor.

Paula Camus terminó como máxima anotadora de España con dos goles. Ariadna Ruiz, Nona Pérez, Elena Ruiz y Lucía Rodríguez también aportaron un tanto cada una.

Los parciales reflejaron la igualdad del enfrentamiento: 2-2, 3-2, 1-2 y 2-1. Ninguna selección consiguió abrir una ventaja superior a un gol durante los momentos decisivos.

Rusia será el próximo desafío

La victoria también permitió a España cobrarse una cuenta pendiente. Hungría la había derrotado por 9-7 en el último Europeo y cortó su extensa racha de podios.

Sin embargo, las españolas ya habían respondido tres meses atrás con un triunfo por 15-9. Aquel partido correspondió a la División 1 de la Copa del Mundo.

En semifinales, la selección española se enfrentará a Rusia, que protagonizó una de las sorpresas del torneo. El conjunto ruso eliminó por 11-6 a Países Bajos, ocho veces campeón de la competición.

España buscará ahora acercarse al único gran título que todavía falta en su palmarés. Tras superar un partido límite, las campeonas olímpicas continúan vivas en la lucha por el oro.

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