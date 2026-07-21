The Dink, la nueva comedia protagonizada por Jake Johnson y Mary Steenburgen, usa el pickleball como punto de partida para hablar de algo más grande: la posibilidad de reinventarse cuando parece que la mejor etapa ya quedó atrás.

La película celebró este lunes su premiere en Los Ángeles, donde un centro comercial fue transformado en una cancha de pickleball para recibir al elenco y a figuras profesionales de este deporte en ascenso. El estreno mundial será el 24 de julio a través de Apple TV, según confirmó la plataforma.

Dirigida por Josh Greenbaum, The Dink sigue a Dusty Boyd, interpretado por Johnson, un extenista profesional que vive aferrado a la idea de lo que alguna vez fue. Una lesión lo obliga a acercarse al pickleball, un deporte que tanto él como su padre desprecian, pero que termina abriéndole una inesperada segunda oportunidad.

Una historia de reinvención

Greenbaum explicó a EFE que la película busca recordar que nunca es demasiado tarde para redefinir quién eres. Para el director, Dusty representa a muchas personas que sienten que se quedaron estancadas o que sus mejores momentos ya pasaron.

La premisa funciona porque combina humor deportivo con una crisis personal reconocible. Dusty no solo debe aprender un nuevo juego. También debe aceptar que su identidad no puede depender eternamente de una versión pasada de sí mismo.

Apple describe la película como una comedia de verano protagonizada por Jake Johnson, Mary Steenburgen y Ed Harris, con una historia centrada en un extenista que encuentra un nuevo camino a través del pickleball.

Un elenco con mucho juego

The Dink fue escrita por Sean Clements y cuenta con Ben Stiller y Jake Johnson como productores. Además, incluye la primera aparición como actor del tenista profesional Andy Roddick, quien interpreta al principal adversario de Dusty.

Johnson aseguró a EFE que no había trabajado en un proyecto tan divertido desde New Girl. El actor también bromeó con que una de las mejores lecciones de la película es simple: es mejor ganarle a Andy Roddick que perder contra él.

Mary Steenburgen interpreta a Candace, una mujer que también carga con sus propias pérdidas. Su relación con Dusty crea una dupla marcada por la tristeza, el humor y la necesidad de apoyo mutuo.

Para Steenburgen, ambos personajes se enseñan cosas importantes. Los dos empiezan la historia desde un lugar de dolor, pero aparecen el uno para el otro en el momento correcto.

El pickleball como fenómeno

La película llega en un momento en que el pickleball sigue creciendo en Estados Unidos. Su popularidad se debe en parte a que es más accesible que otros deportes de raqueta, se juega en una cancha más pequeña y permite competir a distintas edades y niveles físicos.

Ese carácter inclusivo fue destacado durante el estreno por Ben Johns, jugador profesional estadounidense de pickleball. Para él, es importante que una película retrate un deporte que sigue ganando espacio y comunidad.

The Dink no intenta vender el pickleball como una moda perfecta. De hecho, se burla de su rivalidad con el tenis y de los prejuicios que muchos tienen hacia el deporte. Pero ahí está parte del encanto: convierte una disciplina aparentemente menor en el escenario de una crisis existencial divertida.

Una comedia ligera con mensaje claro

En el fondo, The Dink no trata solo de ganar partidos. Trata de aceptar que la vida puede cambiar de dirección sin pedir permiso.

Dusty empieza la película atrapado por el ego, la frustración y una relación difícil con su padre. El pickleball lo obliga a mirar su vida desde otro ángulo. Ese cambio, contado desde la comedia, permite que la película hable de madurez sin ponerse demasiado solemne.

Con Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Andy Roddick y Ben Stiller involucrados, The Dink apuesta por una mezcla de deporte, humor y corazón. Y su mensaje es directo: incluso cuando parece tarde, todavía se puede volver a empezar.