Wall Street abrió este lunes en terreno positivo, impulsada por el repunte de las empresas de semiconductores y por un mayor alivio entre los inversores ante la posibilidad de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales subía 0,33 %, hasta los 52.318 puntos. El S&P 500 avanzaba 0,67 %, hasta los 7.507 enteros, mientras que el Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, ganaba 1,02 %, hasta las 25.779 unidades.

El movimiento refleja un cambio de ánimo en el mercado. Después de varios días marcados por la tensión en Oriente Medio, los inversores reaccionaron con cautela positiva a las señales de que Teherán mantiene intercambios de mensajes mediante intermediarios.

Semiconductores lideran las ganancias

Las tecnológicas volvieron a ser protagonistas en la apertura. Micron avanzaba 5,6 %, mientras Nvidia ganaba 2,06 %. AMD también subía 3,7 %, impulsada por las expectativas sobre Helios, su primer sistema integrado para inteligencia artificial, que suministrará a clientes como Microsoft y competirá con plataformas de Nvidia.

El sector de chips sigue siendo una de las áreas más observadas por Wall Street. La inteligencia artificial ha elevado la demanda de procesadores, memoria avanzada y sistemas de centros de datos. Por eso, cualquier señal positiva en empresas como Nvidia, AMD o Micron tiende a mover con fuerza al Nasdaq.

Investor’s Business Daily también reportó este lunes que las acciones vinculadas a chips y centros de datos mostraban fuerza, mientras el mercado reaccionaba a expectativas de menor tensión entre Estados Unidos e Irán.

Irán y el petróleo mueven el ánimo

El mercado también siguió de cerca las noticias diplomáticas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó que continúan los contactos indirectos entre Teherán y sus intermediarios.

Esa señal alimentó la expectativa de que puedan retomarse negociaciones, pese a que Estados Unidos completó su noveno día consecutivo de ataques sobre territorio iraní, según la información base.

El petróleo intermedio de Texas, WTI, bajaba 0,23 % al inicio de la jornada, hasta los 82,30 dólares por barril. La caída reflejó la esperanza de que una posible salida diplomática reduzca el riesgo de una escalada mayor en Oriente Medio.

Analistas citados por CNBC consideran que el mercado no espera que Washington busque ampliar el conflicto y que una solución negociada sigue siendo vista como inevitable por parte de algunos inversores.

Bonos, oro y otros mercados

En otros mercados, el oro subía apenas 0,025 %, hasta los 4.019 dólares la onza. La plata avanzaba con más fuerza, 1,68 %, hasta los 57,27 dólares la onza.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía 2,9 puntos básicos, hasta el 4,57 %. Ese movimiento sugiere que los inversores siguen atentos a la inflación, las tasas de interés y el costo de financiación en Estados Unidos.

Cuando los rendimientos suben, las acciones de crecimiento pueden enfrentar presión. Sin embargo, este lunes el impulso de los semiconductores y el alivio geopolítico pesaron más en la apertura.

Un mercado todavía sensible

La jornada positiva no elimina los riesgos. Wall Street sigue expuesta a varios frentes: el conflicto entre Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo, las expectativas de tasas de la Reserva Federal y los resultados corporativos del segundo trimestre.

El ánimo puede cambiar rápido si aumentan los ataques en Oriente Medio o si el petróleo vuelve a subir con fuerza. Un crudo más caro podría presionar la inflación y complicar el panorama para consumidores, empresas y bancos centrales.

Por ahora, la apertura dejó una señal clara: los inversores están dispuestos a comprar cuando aparece una combinación de alivio geopolítico y fortaleza tecnológica.

Wall Street empezó la semana con impulso, pero el mercado sigue caminando sobre una línea delicada. Si las negociaciones avanzan y los chips mantienen su fuerza, el optimismo podría continuar. Si la tensión vuelve a escalar, la reacción puede cambiar en cuestión de horas.