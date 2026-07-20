El Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados durante décadas, fue condenado este lunes a cadena perpetua por la Justicia de Estados Unidos. La sentencia cierra uno de los capítulos judiciales más importantes contra el Cártel de Sinaloa, organización que ayudó a construir junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ismael “El Mayo” Zambada fue sentenciado por cargos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y operaciones del cartel que enviaron grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. Fiscales federales lo describieron como una figura central en la expansión del Cártel de Sinaloa y en su capacidad para operar durante décadas mediante violencia, corrupción y redes internacionales.

Una figura clave del Cártel de Sinaloa

Zambada, de 76 años, fue considerado durante años uno de los líderes más discretos y poderosos del narcotráfico mexicano. A diferencia de otros capos, mantuvo un perfil bajo y logró evadir a las autoridades por largo tiempo.

Su nombre quedó ligado al crecimiento del Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zambada se declaró culpable en 2025 de ser líder principal de una empresa criminal continua y de cargos bajo la ley RICO, vinculados a crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que el cartel fue responsable del envío de enormes cantidades de droga al país. También lo acusaron de ordenar actos de violencia para proteger la estructura criminal y mantener el control de las rutas de tráfico.

El peso del fentanilo

La condena llega en un momento en que Estados Unidos mantiene fuerte presión contra los carteles mexicanos por el tráfico de fentanilo. Esa droga sintética ha sido vinculada a una grave crisis de sobredosis en el país.

Para Washington, el caso contra El Mayo Zambada representa una victoria simbólica y judicial. No solo se trata de castigar a un capo histórico. También busca enviar un mensaje contra las redes que alimentan el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

La Fiscalía señaló que Zambada participó durante años en una organización que usó sobornos, amenazas, asesinatos y estructuras financieras para sostener sus operaciones.

Una captura rodeada de dudas

El proceso también estuvo marcado por interrogantes sobre la forma en que Zambada llegó a manos de Estados Unidos. Según reportes de AP, el capo fue detenido después de haber sido presuntamente secuestrado y trasladado en avión a Texas en 2024. Ese episodio abrió preguntas políticas y judiciales en México sobre las circunstancias de su entrega.

Aun así, el caso avanzó en tribunales estadounidenses. Zambada terminó aceptando responsabilidad penal, lo que evitó un juicio largo y de alto impacto mediático.

El cierre de una era criminal

La cadena perpetua contra El Mayo Zambada no significa el fin del Cártel de Sinaloa. La organización ha demostrado capacidad de adaptación incluso después de la captura o condena de sus principales líderes.

Pero la sentencia sí marca el final judicial de una de las figuras más importantes del narcotráfico moderno. Durante décadas, Zambada fue visto como el operador silencioso detrás de una maquinaria criminal que cruzó fronteras, corrompió instituciones y dejó una profunda huella de violencia.

Con esta condena, Estados Unidos cierra una larga persecución. México, mientras tanto, queda frente a una pregunta más difícil: qué tanto cambia realmente el mapa del narcotráfico cuando cae un líder, pero la estructura que ayudó a crear sigue buscando quién ocupe su lugar.