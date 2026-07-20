El maíz tierno tiene una dulzura natural que no necesita disfraz. En las humitas, esa dulzura se mezcla con cebolla, queso y un toque de grasa para crear una masa suave, aromática y envuelta en sus propias hojas. Es una preparación presente en varios países de América Latina, con versiones en Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina, cada una con su propio acento.

Algunas humitas son más dulces, otras más saladas. Algunas llevan queso, otras ají, albahaca o especias. Esta versión busca un punto equilibrado: maíz fresco como protagonista, cebolla suave para dar fondo y queso para aportar sal y textura. Las hojas no son solo envoltorio. También ayudan a conservar humedad y perfume durante la cocción.

Para que las humitas queden bien, conviene usar maíz tierno y jugoso. Si el maíz está muy seco, la masa pierde suavidad.

Ingredientes para las humitas

6 mazorcas de maíz tierno con sus hojas

1/2 cebolla finamente picada

2 cucharadas de mantequilla o aceite

1/2 taza de queso fresco desmenuzado

1/4 taza de leche, solo si hace falta

1 cucharadita de sal, o al gusto

1/2 cucharadita de azúcar, opcional

1/4 cucharadita de comino, opcional

Hojas de maíz limpias para envolver

Preparación

Primero, retira con cuidado las hojas de las mazorcas y resérvalas. Elige las más grandes y flexibles para envolver. Lava las hojas y sécalas bien.

Luego, desgrana las mazorcas con un cuchillo. Coloca los granos en una licuadora o procesador y tritúralos hasta obtener una mezcla espesa, pero no completamente líquida. Debe conservar algo de textura.

Después, calienta la mantequilla o el aceite en una sartén. Añade la cebolla y cocínala a fuego medio hasta que esté suave y transparente, sin dorarla demasiado.

A continuación, mezcla el maíz triturado con la cebolla cocida, el queso fresco, la sal, el azúcar si decides usarla y el comino. Si la masa está demasiado espesa o seca, añade un poco de leche. Si el maíz está jugoso, quizá no haga falta.

Para armar las humitas, coloca dos hojas de maíz superpuestas sobre la mesa. Añade una porción de masa en el centro y dobla los lados hacia adentro. Luego, dobla las puntas para formar un paquete cerrado. Puedes amarrarlas con tiras finas de la misma hoja.

Coloca las humitas en una vaporera con los dobleces hacia abajo.

Cocina al vapor durante 35 a 45 minutos, hasta que la masa esté firme y se despegue ligeramente de la hoja.

Finalmente, deja reposar unos minutos antes de servir.

Consejos útiles

Usa maíz fresco y tierno. Es el ingrediente que define toda la receta.

No licúes demasiado la mezcla. Un poco de textura hace que las humitas se sientan más caseras.

Si las hojas están rígidas, pásalas unos segundos por agua caliente para que sean más flexibles.

No llenes demasiado cada paquete. La masa necesita espacio para cocinarse.

Sirve las humitas calientes para disfrutar mejor el aroma del maíz y el queso.

Cómo servir las humitas

Las humitas se sirven calientes, dentro de sus hojas, para que cada persona las abra en la mesa. Pueden acompañarse con ají, crema, queso fresco, café o una ensalada sencilla, según la tradición de cada país.

Al probarlas, deben sentirse suaves, húmedas y con sabor claro a maíz. El queso aporta pequeños puntos salados, la cebolla da fondo y la hoja deja un aroma discreto que completa la experiencia. Son una receta sencilla en apariencia, pero profundamente ligada a la cocina de maíz de América Latina.