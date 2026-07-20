Ferran Torres se convirtió este domingo en el héroe de España. El delantero valenciano marcó el gol que le dio a la Roja su segundo Mundial masculino, en una final cerrada ante Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Su tanto en la prórroga rompió la resistencia de Emiliano “Dibu” Martínez y dejó a España otra vez en la cima del fútbol.

El gol llegó en el minuto 106, cuando el partido parecía atrapado entre el dominio español y la resistencia argentina. Para Ferran, conocido como el “Tiburón”, fue el momento que resume una carrera marcada por la ambición, las dudas externas y una frase que lleva tatuada como brújula personal: “I refuse to sink”, me niego a hundirme.

De Foios al mundo

Ferran nació en Foios, Valencia, en 2000. En su pueblo, cientos de vecinos se reunieron este domingo para verlo disputar la final. El campo municipal ya lleva su nombre y ahora su figura queda ligada para siempre al segundo título mundial de España.

Antes de los grandes estadios, sus primeros partidos fueron en un patio interior, con sus perros como defensas imaginarios. Después llegó el fútbol sala escolar y, muy pronto, la Academia del Valencia. Entró como prebenjamín y desde niño sus entrenadores ya hablaban de una ambición poco común.

También le exigieron pegarle con la zurda. Casi dos décadas después, esa pierna terminó derribando el muro argentino en Nueva Jersey.

Una carrera entre presión y resistencia

La separación de sus padres, cuando tenía 12 años, hizo más difícil la logística de entrenamientos. El Valencia le ofreció entrar en la residencia de jóvenes futbolistas, una etapa dura que Ferran ha recordado por las despedidas de domingo y por la madurez que tuvo que construir demasiado pronto.

Su gran apoyo fue su hermana Arantxa. Ambos se tatuaron un ancla con el lema “I refuse to sink”. Esa frase terminó funcionando casi como una descripción de su carrera.

Ferran debutó con el primer equipo del Valencia antes de cumplir 18 años. Luego llegó su salida al Manchester City, una operación que cerró una etapa complicada con el club de su vida y abrió otra bajo la dirección de Pep Guardiola.

Guardiola le dio una nueva dimensión al probarlo como falso nueve. Esa adaptación, lejos de la banda, amplió sus recursos y lo preparó para resolver partidos desde zonas más centrales.

El Tiburón que no se hunde

El Barcelona pagó unos 65 millones de euros por él en 2021. Allí recibió el apodo de “Tiburón” y también vivió lo que ha acompañado buena parte de su trayectoria: elogios intensos, críticas rápidas y la obligación permanente de demostrar.

Ferran se ha mantenido a flote con una estructura de deportista de élite. Nutricionista, fisioterapeuta personal, médico y psicólogo forman parte de su entorno profesional. No es solo talento. Es método, resistencia y una voluntad muy clara de no caerse cuando el ruido aumenta.

Luis Enrique lo hizo debutar con la selección absoluta en 2020. Antes, Luis de la Fuente ya lo había dirigido en categorías inferiores. Con el tiempo, todo fue encajando hasta llegar al momento más grande: una final del Mundial contra Argentina, con Messi enfrente y España buscando su segunda estrella.

Ferran Torres no fue siempre el nombre más señalado para escribir el final perfecto. Pero el fútbol tiene estas vueltas. El chico de Foios, el que aprendió a insistir cuando le pedían usar la zurda, terminó marcando el gol que un país entero va a recordar.

España ganó el Mundial y Ferran se ganó un lugar definitivo en su historia. El Tiburón no se hundió. Mordió en el momento exacto.