Los alimentos que hidratan pueden ser grandes aliados para mantener el cuerpo fresco, con energía y funcionando mejor, especialmente durante días calurosos o jornadas largas. Aunque tomar agua sigue siendo la forma principal de hidratarse, muchas frutas y verduras también aportan líquidos, vitaminas, minerales y fibra.

La hidratación es importante porque el cuerpo necesita agua para regular la temperatura, transportar nutrientes, proteger articulaciones, apoyar la digestión y mantener la concentración. Cuando una persona no consume suficientes líquidos, puede sentir cansancio, dolor de cabeza, boca seca, mareos o dificultad para concentrarse.

Entre los alimentos que hidratan, la sandía ocupa un lugar destacado por su alto contenido de agua y su sabor refrescante. También aporta antioxidantes como el licopeno, presente en frutas y vegetales de color rojo. El melón, las fresas, la piña, la naranja y la toronja son otras frutas que pueden ayudar a sumar líquidos durante el día.

Las verduras también cuentan. El pepino, la lechuga, el apio, el tomate, el calabacín y los pimientos tienen alto contenido de agua y pueden incluirse fácilmente en ensaladas, sándwiches, sopas frías o acompañamientos. Además de hidratar, aportan fibra y nutrientes que apoyan la digestión y la salud general.

El yogur natural, las sopas, los caldos ligeros y las aguas frescas sin exceso de azúcar también pueden contribuir a la hidratación. Sin embargo, conviene tener cuidado con bebidas muy azucaradas, refrescos, jugos comerciales y bebidas energéticas, ya que pueden aportar muchas calorías y azúcar sin ofrecer la misma calidad nutricional.

Para aprovechar mejor los alimentos que hidratan, lo ideal es combinarlos con una rutina simple: beber agua durante el día, comer frutas y verduras frescas, evitar esperar a tener sed intensa y prestar más atención durante el calor, el ejercicio o enfermedades con fiebre, vómitos o diarrea.

Los niños, adultos mayores, embarazadas y personas que trabajan al aire libre pueden necesitar más cuidado, porque tienen mayor riesgo de deshidratación. También quienes toman ciertos medicamentos o viven con condiciones crónicas deben consultar con su médico si tienen dudas sobre sus necesidades de líquidos.

Los alimentos que hidratan no reemplazan el agua, pero sí pueden complementar una buena rutina de hidratación. Incluir frutas y verduras frescas todos los días es una forma sencilla de cuidar el cuerpo, mejorar la alimentación y enfrentar mejor el calor sin complicarse.