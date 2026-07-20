El calor en el embarazo puede afectar más de lo que muchas personas imaginan. Durante la gestación, el cuerpo trabaja más para regular la temperatura, mantener una buena circulación y responder a las necesidades del bebé en desarrollo. Por eso, las altas temperaturas, especialmente durante olas de calor, pueden aumentar el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otros problemas de salud.

El embarazo produce cambios normales en el volumen de sangre, la frecuencia cardíaca y el esfuerzo cardiovascular. Cuando además hay calor intenso, el cuerpo debe trabajar más para enfriarse. Si no se reponen suficientes líquidos o si la exposición al sol es prolongada, pueden aparecer mareos, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, calambres, sudoración excesiva o sensación de desmayo.

El calor en el embarazo también puede dificultar el descanso. Dormir mal por temperaturas altas puede aumentar la fatiga, la irritabilidad y la sensación de agotamiento durante el día. En mujeres con presión arterial alta, diabetes gestacional, anemia u otras condiciones médicas, el calor puede representar un reto adicional y debe manejarse con más cuidado.

Algunos estudios han relacionado la exposición a calor extremo con mayor riesgo de complicaciones como parto prematuro, bajo peso al nacer o problemas hipertensivos del embarazo. Esto no significa que un día caluroso cause automáticamente una complicación, pero sí refuerza la importancia de tomar medidas preventivas cuando las temperaturas suben.

Para protegerse, conviene beber agua con frecuencia, incluso antes de sentir sed intensa. También ayuda usar ropa ligera y fresca, evitar salir en las horas de mayor calor, buscar sombra, permanecer en lugares ventilados o con aire acondicionado y reducir el esfuerzo físico cuando la temperatura es alta. Las duchas frescas, paños húmedos y comidas ligeras con frutas y verduras también pueden ayudar.

El calor en el embarazo debe tomarse con seriedad si aparecen señales como confusión, desmayo, fiebre, vómitos persistentes, palpitaciones fuertes, falta de aire, dolor de cabeza intenso o disminución de movimientos del bebé. En esos casos, se debe buscar atención médica de inmediato.

El verano no tiene que vivirse con miedo, pero sí con preparación. Para una mujer embarazada, cuidarse del calor no es exageración: es una forma concreta de proteger su salud y la del bebé. Escuchar al cuerpo, hidratarse y evitar la exposición innecesaria puede marcar una gran diferencia.